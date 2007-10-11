تیم فوتبال جوانان ایران صبح امروز عازم آلمان شد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا آماده می کند، ساعت 35/7 دقیقه صبح امروز با 25 بازیکن و 8 همراه از طریق فرودگاه مهرآباد عازم شهرهامبورگ آلمان شد تا اردوی تدارکاتی را در این شهر برپا کند.

تیم جوانان کشورمان دراین اردوی تدارکاتی که درحاشیه شهرهامبورگ و درکمپ اسپورت اوندوالد برپا خواهد شد ، ضمن مرور تمرینات آماده سازی سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم دوم هامبورگ ، تیم وردربرمن و تیم منتخب آلمان برگزار خواهد کرد. هدایت تیم فوتبال جوانان کشورمان را نناد نیکولیچ مربی اهل کرواسی برعهده دارد.

این تیم درپایان اردوی 10 روزه خود در آلمان روز29 مهرماه به کشوربازخواهد گشت تا خود را برای حضور در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا آماده کند.

جوانان کشورمان درمرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که از9 لغایت 20 آبان ماه به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد با تیم های عمان، لبنان، بحرین، هند و پاکستان همگروه هستند.