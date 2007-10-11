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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۳

بوتو درخواست مشرف را برای تاخیر در بازگشت به پاکستان رد کرد

بوتو درخواست مشرف را برای تاخیر در بازگشت به پاکستان رد کرد

حزب مردم پاکستان به رهبری "بی نظیر بوتو" امروز با رد درخواست "پرویز مشرف" مبنی بر به تعویق انداختن بازگشت بوتو به کشور، بر بازگشت وی به پاکستان طبق برنامه هفته آینده برای شرکت در انتخابات پارلمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بوتو که از سال 1999 پس از کودتای مشرف علیه دولت "نواز شریف" در تبعید خودخواسته به سر می برد، اعلام کرده روز 18 اکتبر(26 مهر) به کشور باز می گردد. وی و دستیاران مشرف پس از ماهها مذاکره درباره تقسیم قدرت سرانجام جمعه هفته گذشته توافق کردند بوتو می تواند به کشور بازگردد و در روند سیاسی کشور وارد شود.

اما مشرف دیروز از بوتو خواست بازگشت خود را به کشور به پس از اعلام رأی دادگاه عالی درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری موکول کند. دادگاه عالی قرار است روز 17 اکتبر(25 مهر) یعنی یک روز پیش از بازگشت بوتو، حکمش را درباره رد یا تایید نتیجه انتخابات صادر کند.

"فرحت الله بابر" سخنگوی حزب مردم امروز گفت : بوتو طبق برنامه ریزی روز 18 اکتبر به کشور برمی گردد.

مشرف در انتخابات روز شنبه 14 مهر توانست آرای اکثریت مجالس ملی و ایالتی را به دست آورد. برخی گمانه زنی ها مطرح شده مبنی بر اینکه اگر دادگاه عالی پیروزی وی را تایید نکند، حکومت نظامی در پاکستان اعلام خواهد کرد.

انتخابات پارلمانی نیمه اول ژانویه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 566990

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