دبستان 16 کلاسه سید جمال الدین اسدآبادی در کرج بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی با مساحتی برابر دو هزار و 700 متر زیر بنا مجهز به 16 باب کلاس، هفت باب اتاق اداری، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه، نمازخانه و سالن اجتماعات با ظرفیتی برابر هر شیفت 480 نفر با هزینه ای معادل پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

این مدرسه با رعایت کلیه موارد ایمنی بنا شده است و شامل کلیه امکانات مورد نیاز یک مدرسه است.

مراسم افتتاحیه این مدرسه با حضور معاون اداره کل نوسازی مدارس کل کشور، فرماندار، رئیس اداره نوسازی مدارس غرب استان تهران و مسئولان شهرستان کرج برگزار شد.

پنج آموزشگاه توسط نوسازی مدارس احداث شده است و تا پایان مهر ماه بازگشایی می شود و سه باب آموزشگاه دیگر نیز در این ناحیه تخریب شده و در حال بازسازی است.