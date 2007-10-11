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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

دبستان 16 کلاسه سید جمال الدین اسدآبادی در کرج بازگشایی شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه 16 کلاسه سید جمال الدین اسدآبادی همزمان با عید سعید فطر در کرج بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی با مساحتی برابر دو هزار و 700 متر زیر بنا مجهز به 16 باب کلاس، هفت باب اتاق اداری، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه، نمازخانه و سالن اجتماعات با ظرفیتی برابر هر شیفت 480 نفر با هزینه ای معادل پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

این مدرسه با رعایت کلیه موارد ایمنی بنا شده است و شامل کلیه امکانات مورد نیاز یک مدرسه است.

مراسم افتتاحیه این مدرسه با حضور معاون اداره کل نوسازی مدارس کل کشور، فرماندار، رئیس اداره نوسازی مدارس غرب استان تهران و مسئولان شهرستان کرج برگزار شد.

پنج آموزشگاه توسط نوسازی مدارس احداث شده است و تا پایان مهر ماه بازگشایی می شود و سه باب آموزشگاه دیگر نیز در این ناحیه تخریب شده و در حال بازسازی است.

کد مطلب 566992

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