قصه تکراری بازار سیاه مقابل گیشه ها / هر سال بدتر از پارسال

به گزارش خبرنگار مهر، رفت و آمدهای افرادی که ضلع جنوبی میدان هفتم تیر به سمت خیابان مفتح را طی می کنند روال هر روز را ندارد. شکل و شمایلشان هم متغیر از عابرانی است که در روزهای عادی تردد می کنند. چند کیلومتر پائین تراز میدان هفتم تیر اتفاق دیگری در حال رخ دادن است.

اینجا چقدر شلوغ است. انگار اتفاقی افتاده، جمعیت زیادی جلوی درب ورزشگاه شیرودی جمع شدند. اینجا دربی زودتر شروع شده. یکی پرچم می فروشد، یکی دنبال بلیت است. ناخود آگاه فکر می کنی انگار قرار است دربی همین جا برگزار شود. جلوتر که بروی می فهمی اینجا بلیت دربی را می فروشند.

بی خبر ازهمه جا سمت گیشه می روی. صدایی از دور تور از می خواند. "آقا بلیت می خواهی؟".نمی دانی چه بگویی. حرفی نمی زنی. تماشا می کند تا مخاطب حرفش را ادامه دهد. "بلیت پایین دارم. بالا هم هست. جایگاه هم بخواهی دارم". کنجکاوی تو را وا می دارد قیمت را از او بپرسی. سئوال که کنی شروع می کند." جایگاه 10 تومان ( هزار تومان)، پایین 5 تومان، بالا هم هست 2 تومان". "چقدر گران! مگر باجه بلیت نمی فروشند؟" جوانکی که با دوستش پنج عدد بلیت زرد و سبز در دست دارد. در جواب می گوید:" بلیت تمام شده آقا! فقط بالا مانده برسی آن هم تمام شده . من خودم دو شبه که همین جا می خوابم تا بلیت بخرم. اینها هم که می بینی باقی مونده انگار قسمت توه نیست، نمی خوای می دمش به کس دیگه."

مکالمه نه چندان دوستانه ما با واسطه جوان خیلی زود تمام شد. آن یکی انگار منتظر فرصت بود. جوانی لاغر اندام. سر تا پا مشکی پوشیده بود. 20 - 21 سال بیشتر نداشت. خوش انصاف تر از قبلی ها بود و راستگو تر. بلیت جایگاه نداشت. طبقه اول را داشت. می گفت: "4 تومان". بی انصاف دو قدم مانده به باجه بلیت هزار تومانی بالا را 2 برابر می فروخت. "بی انصاف چرا این قدر گران"، " آقا صدات از جای گرم بلند می شه! همین هم چند دقیقه بعد گیرت نمی یاد!" آنقدرلحنش بد بود که فرصت نکردم بپرسم:"جوان چرا دلالی می کنی؟"

جلوی درب ورزشگاه شیرودی شلوغ بود. همه دور یک ویلچر جمع شده بودند. دوست معلولی آمده بود بلیت بخرد. خوشحال بود. تا الان او برنده دربی است. حتی اگر بلیت پایین را خریده باشد به قیمت 2500 تومان.

ظاهرا اگر بلیت را به تعداد بخواهید گران تر می شود. این قانون واسطه های بلیت در مقابل ورزشگاه شیرودی بود. مجید جوان 17 ساله ای که بلیت می فروخت این را می گفت و برای حرفش این طور دلیل می آورد:" وقتی بلیت کم باشه و طرف بلیت زیاد بخواهد باید بیشتر پول بدهد . کسی که می خواد دو تا بلیت بخره با کسی که 5 تا بلیت می خواد خیلی فرق می کنه!"

آقا مجید چرا واسطه گری؟ چرا دلالی؟ همین طور که دارد بلیت می فروشد می گوید: " من دلال نیستم. آمدم بلیت خریدم برای دوستام. کار براشون پیش اومده ظاهرا نمی تونند با من استادیوم بیان، اومدم بلیت اونها را بفروشم!" سعی کردم حرف مجید را باور کنم، به ظاهرش هم نمی آمد که اینکاره باشد!

آن طرف تر صدای جر و بحث می آید. " هر وقت 6 تا زدید بیاید حرف بزنید!"، " شما هم هر وقت قهرمان آسیا شدید، ادعا کنید!"، بعد از دربی همه تون رو می بینم، می بینم که بازهم از قطبی تعریف می کنید!" و...

چه بحث داغی! جر و بحث قبل از دربی چقدر جالب است. اما باید فعلا دنبال سوژه باشی. سوژه چه بود؟ افتادن بلیت دست واسطه ها و بوجود آمدن بازار سیاه.

من که از اسم واسطه و دلال می ترسیدم الان آنها را چقدر نزدیک به خودم می دیدم. پیش من بودند. مثل من. راضی بودند مثلا به 2 هزار تومان سودی که از فروش یک بلیت می بردند.

مردی با ظاهر نه چندان آراسته . میان سال. به شانه ات می زند. رشته افکارت پاره می شود. "آقا بلیت می خوای؟"، " نه! دنبال دلالها هستم"، "ماموری؟"، " نه! خیالت راحت باشه"، "چی می خوای از دلال ها"، "می خوام بدونم چرا دنبال این کار هستند؟"، " من بیکار اگر یکی، دو روز هم این طوری برای خودم نونی تهیه کنم، اشکال داره؟! من دو شبه همین جا می خوابم. باید یک فرقی بین من با اونی که راحت میآد و بلیت می خره باشه!"

شاید حق با آن دلال باشد. شاید...

داخل ورزشگاه مردی با کت و شلواری کرم رنگ، عینک به چشم نشسته . سنش بالاتر از چهل سال را نشان می دهد. شغلش در همین یکی دو روزه شده است متصدی پیش فروش بلیت بازی استقلال - پرسپولیس در ورزشگاه شهید شیرودی.

برای شروع صحبت پرسیدن این سئوال بد نیست: " چرا این بازار سیاه به وجود آمده است؟"، با همین یک سئوال شروع می کند. آدم ها بیکار هستند. از وقتی بلیت فروشی شروع شده اینجا هستند. بلیت می خرند و با چند برابر قیمت می فروشند".

شما که متصدی بلیت فروشی هستید چرا اجازه می دهید، این بازار سایه به وجود بیاید؟

"ما که کاره ای نیستم. فقط بلیت را می فروشیم. بیشتر از 5 عدد هم به یک نفر نمی فروشیم اما خوب اینها می آیند تجمع می کند، یک نفر چند بار بلیت می خرد، چند نفری همه بلیت ها را می خرند و به همین سادگی بازار سیاه به وجود می آید"

فکر می کنید راه مقابله با این مشکل چیست؟

" هر کاری کنید همین مشکل پیش می آید. تنها راهش این است که بلیت را روز بازی بفروشند به هرکس بیشتر از یک بلیت ندهند".

ساعت حدود 11:30 روز پنجشنبه 19 مهرماه است. یعنی چیزی حدود 76 ساعت مانده به دربی. بلیت تمام شد. بلیت بالا هم تمام شد. هرکس بلیت دارد یکشنبه ورزشگاه آزادی منتظر اوست. هر کس هم ندارد...

چند سالی است فدراسیون فوتبال ابتکار به خرج داده و با هدف خدمت به تماشاگران و علاقمندان به فوتبال اقدام به پیش فروش بلیت بازی استقلال - پرسپولیس می کند. یعنی افرادی که مایل به تماشای این بازی هستند باید چند روز زودتر به اماکن تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال بروند و به اندازه نیاز خود بلیت تهیه کنند.

این اقدام در ظاهر حرکتی پسندیده است و حداقل حسن آن جلوگیری از تجمع علاقمندان به فوتبال مقابل ورزشگاه آزادی در روز برگزاری دربی است.

همانطور که این طرح محسناتی دارد به دنبال آن با ایراداتی هم روبرو است که مهمترین آن به وجود آمدن بازار سیاه و دور ماندن تماشاگر شهرستانی از تهیه بلیت دربی است. یعنی تماشاگری که می خواهد از شهرهای دور و نزدیک به تهران بیاید باید حداقل دور روز زودتر از زمان برگزاری بازی راهی تهران شود و برای 48 ساعت اقامت در تهران هزینه های زیادی را هم متحمل شود.

فدراسیون فوتبال با اینکه در سال های گذشته با این مشکل دست به گریبان بوده اما هنوز راهکار مناسبی برای چگونگی پیش فروش بازی ها پر تماشاگر پیدا نکرده است.

همیشه درآستانه دیدارهای استقلال و پرسپولیس و پیش فروش بلیت ها شاهد بوجود آمدن بازار سیاه بلیت هستیم که در این میان برخی سودجو و واسطه به بهانه های مختلف که اصولا بی اساس و واهی هم به نظر می رسد بلیت های موجود را چند برابر قیمت به تماشاگرانی می فروشند که از روی ناآگاهی سراغ دلالها می روند و به جای تهیه بلیت ها از گیشه های درنظر گرفته شده ، بازار سیاه را انتخاب می کنند.

بازار سیاه بلیت فروشی حالا به یک قصه تکراری در فوتبال ایران تبدیل شده است که قبل از بازیهای حساس شاهد آن هستیم و ظاهرا هم قرار نیست مسئولان به فکر حل این معضل اجتماعی - ورزشی باشند. این اتفاق در حالی در فوتبال ایران ریشه دوانده است که هر سال وضعیت نسبت به سال قبل بدتر هم می شود و افراد بیکار بیشتری به فروشندگان شاغل در این بازار اضافه می شوند.