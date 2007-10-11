مصادره زمینهای فلسطینیان ؛ نماد توسعه طلبی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، اتحادیه عرب روز گذشته در بیانیه ای ضمن محکوم کردن تصمیم اخیر اسرائیل، اظهار داشت: مصادره اراضی عربی به این شکل تحریک آمیز، تلاشهای کنونی برای برگزاری کنفرانس بین المللی را از بین می برد.

در این بیانیه آمده است: برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در زمانی که اراضی عربی، مصادره و شهرکهای جدید در آن احداث می شود، امری غیر مقبول خواهد بود.

در بخش دیگر بیانیه، از شورای امنیت و کمیته چهارجانبه خواسته شده است که مسئولیت اقدام اخیر رژیم اسرائیل را بر عهده گیرند و هر چه سریعتر مانع از توسعه شهرک های صهیونیستی شوند.

همچنین اردن نیز روز گذشته مخالفت و نارضایتی خود را از تصمیم اخیر رژیم اسرائیل ابراز کرد.

ناصر جوده سخنگوی رسمی دولت اردن در این رابطه اعلام کرد: اشغال روستاهای اطراف قدس بر خلاف قوانین بین المللی است زیرا طبق این قوانین، کرانه باختری از جمله قدس شرقی، اراضی اشغالی به شمار می روند.

وی افزود: تصمیم اخیر اسرائیل، باعث برانگیختن خشم و کینه(فلسطینی ها) می شود که این امر برای تلاشهای انجام شده در راستای قرار دادن روند صلح در مسیر صحیح آن به گونه ای که به تشکیل کشور فلسطینی در کرانه باختری و نوارغزه منجر شود، پیامدهای منفی خواهد داشت.

جوده در پایان اعلام کرد که موضع دولت اردن در این زمینه واضح است. این کشور با هر گونه اقدام یکجانبه رژیم اسرائیل که منجر به پیچیده شدن اوضاع و مانع تراشی بر سر راه برقراری صلح شود، مخالف است.

عبدالرحمان العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز امروز ضمن محکوم کردن اقدام مذکور رژیم اسرائیل، اظهار داشت: تداوم ارتکاب اقدامات یکجانبه از سوی اسرائیل همچون احداث دیوار حائل، توسعه شهرک ها و جدا کردن قدس از اراضی فلسطینی، نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.

به گفته وی اقدامات یکجانبه و سیاستهای ظالمانه رژیم اسرائیل، تلاشهای انجام شده برای اعتماد سازی میان طرفهای فلسطینی و اسرائیلی را از بین خواهد برد.

عطیه همچنین از جامعه بین المللی به ویژه آمریکا خواست که مانع از اقدامات غیر قانونی رژیم اسرائیل بر ضد ملت فلسطین شوند.

وی همچنین در مورد حل مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل و موفقیت کنفرانس بین المللی صلح، ابراز ناامیدی کرد.

فرانسه نیز از جمله کشورهایی است که روز گذشته نگرانی خود را از تصمیم اسرائیل برای مصادره و اشغال زمینهای فلسطینی ها در نزدیک قدس، ابراز کرد.

پاسکال آندریانی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در این رابطه اظهار داشت: این تصمیم - در صورت تایید شدن آن- به طور خطرناکی به قابلیت حیات کشور آینده فلسطینی و فرایند مستمر دیپلماتیک آسیب می رساند.

گفتنی است که این اقدام تجاوزکارانه در حالی انجام می شود، که مذاکرات ابومازن و اولمرت همچنان ادامه دارد و قرار است تا چند ماه دیگر کنفرانس صلح خاورمیانه در واشنگتن برگزار شود که یکی از مهمترین مسائلی که در این کنفرانس مطرح خواهد شد، طرح صلح اعراب است.

دستور اشغال روستاهای فلسطینی در حالی صادر شده که سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود درباره افزایش شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی و تاثیر آن بر تضعیف روند صلح هشدار داده است.

اتخاذ تصمیم مذکور از سوی رژیم صهیونیستی آنهم در شرایطی که در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی به اصطلاح صلح قرار داریم؛ بیش از پیش ماهیت این رژیم را بر ملا می کند و بیانگر این مطلب است که رژیم صهیونیستی نه تنها خواهان برقراری صلح با فلسطینی ها نیست بلکه تلاش می کند با اقدامات یکجانبه، قضیه فلسطین را از بین ببرد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی به بهانه انجام طرح های عمرانی و شهرک سازی، تصمیم گرفته است یکصد هکتار زمین را در چهار روستای فلسطینی واقع بین قدس شرقی و شهرک صهیونیست نشین "معالیه آدومیم" مصادره کند.