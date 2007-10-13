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۲۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۳

وضعیت مراتع استان کرمان بحرانی است

وضعیت مراتع استان کرمان بحرانی است

کرمان - خبرگزاری مهر: به دلیل بهره برداری بی رویه از مراتع استان کرمان وضعیت مراتع استان کرمان بحرانی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: بهره برداری بی رویه از مراتع و تمرکز بیش از ظرفیت دام در مراتع باعث شده است هر ساله بخشی از مراتع قابلیت تولید علوفه خود را از دست بدهند.

محمدعلی اسدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5 میلیون واحد دامی از این مراتع استفاده می کنند و این در حالی است که ظرفیت مراتع استان کرمان 2 میلیون واحد دامی است.

وی عنوان کرد: وسعت استان کرمان 18 میلیون هکتار است که بیش از 8 میلیون هکتار آن را مراتع تشکیل می دهند.

علی اسدی یادآور شد: از این میزان تنها بیش از 82 هزار و 760 هکتار مراتع درجه یک است و مابقی را مراتع درجه 2 و 3 تشکیل می دهند.

میزان تولید متوسط هر هکتار مرتع را 65 کیلوگرم علوفه خشک است.

کد مطلب 567005

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