وضعیت مراتع استان کرمان بحرانی است

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : بهره برداری بی رویه از مراتع و تمرکز بیش از ظرفیت دام در مراتع باعث شده است هر ساله بخشی از مراتع قابلیت تولید علوفه خود را از دست بدهند .

محمدعلی اسدی خاطرنشان کرد : در حال حاضر 5 میلیون واحد دامی از این مراتع استفاده می کنند و این در حالی است که ظرفیت مراتع استان کرمان 2 میلیون واحد دامی است .

وی عنوان کرد : وسعت استان کرمان 18 میلیون هکتار است که بیش از 8 میلیون هکتار آن را مراتع تشکیل می دهند .

علی اسدی یادآور شد : از این میزان تنها بیش از 82 هزار و 760 هکتار مراتع درجه یک است و مابقی را مراتع درجه 2 و 3 تشکیل می دهند .