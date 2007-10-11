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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

شرکت 11 هزار دانش ‌آموز زنجانی در دوره های آموزشی امداد و نجات

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پروش استان زنجان گفت: تاکنون به بیش از دو هزار نفر از فرهنگیان و 11 هزار دانش‌آموز برای امداد و نجات در زمان وقوع حادثه آموزش‌ های لازم ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید ناصری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش و پرورش، نقش مهم و موثری در کاهش اثرات بلایای طبیعی دارد.

وی با تاکید بر این که دانش آموزان با توجه به زمینه یادگیری مطلوب و قدرت انتقال بالای داده ها می توانند در انتقال و ترویج فرهنگ امداد و نجات در جامعه نقش موثری ایفا نمایند.

ناصری همچنین از توسعه فعالیت های امداد و نجات در سطح مدارس استان زنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: جهت شناسایی نقاط آسیب پذیر و تجمع دانش آموزان در مدارس و کلاس ‌های درس باید آموزش های امداد و نجات به معلمان و دانش آموزان ارائه شود.

رئیس سازمان آموزش و پروش استان زنجان همچنین از تجهیز کلیه مدارس استان زنجان به کپسول آتش نشانی و دستگاه اطفای حریق خبر داد.

ناصری ادامه داد: در سال گذشته هسته های امداد و نجات تشکیل شده و امسال نیز با کمک استانداری این هسته ها تجهیز خواهند شد.

این مسئول بیان داشت: برای تجهیز آموزشگاه‌ ها و هسته های امدادی، 40 میلیون تومان اختصاص یافته است.

 ناصری با اشاره به فرا رسیدن هفته کاهش بلایای طبیعی درباره برنا مه های سازمان آموزش و پرورش طی این هفته عنوان کرد: تشکیل کارگروه تخصصی، تهیه پوستر، بروشور، سی دی‌ های آموزشی و اطلاع رسانی، شروع برنامه های آموزشی خود امدادی، کمک ‌های اولیه، اطفای حریق، برگزاری نمایشگاه امداد و نجات، برگزاری همایش امداد و نجات، برگزاری مسابقات ورزشی، مقاله نویسی و نقاشی از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش در این هفته است.

کد مطلب 567009

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