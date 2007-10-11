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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

دعوت ایران از گروه های لبنانی به انجام گفتگو برای حل مشکلات کشورشان

دعوت ایران از گروه های لبنانی به انجام گفتگو برای حل مشکلات کشورشان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت روز گذشته با دعوت از همه گروه های لبنانی به گفتگو و مسئولیت پذیری در قبال مسائل داخلی کشورشان تاکید کرد: تنها دشمنان لبنان در راس آن رژیم صهیونیستی از فتنه انگیزی ها استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی لبنان، "محمد رضا شیبانی" شب گذشته درضیافت افطاری که دربیمارستان شهید شیخ راغب حرب شرکت کرد، درسخنانی با اشاره به ایفای نقش مثبت ایران در لبنان به ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به این کشور در تابستان سال گذشته گفت : امت اسلامی امروز شرایط سخت و خطرناکی را به سبب سیاستهای قدرتهای استکباری علیه ملتهای منطقه ما می گذراند.

سفیرایران دربیروت تاکید کرد: سیاست قدرتهای بزرگ درمنطقه با هدف غارت ثروتهای ملتهای منطقه و به حاشیه راندن آنان  حرکت می کند تا نتوانند برای سرنوشت خود و ترسیم آینده و انتخاب منافعشان تصمیم گیری کنند و این قدرتها دراین مسیریعنی اعمال سلطه خود، از جنگ، ایجاد ترس و فتنه انگیزی و دسیسه چینی استفاده می کنند.

" شیبانی" تصریح کرد: آنچه را که امروز درعراق، فلسطین و تمام منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم، نتیجه این سیاستها است.

وی افزود: حوادث دردناکی که امروزلبنان شاهد آن است؛ باید انگیزه ای قوی و مسئولیت پذیری درجهت تقویت صحنه داخلی لبنان و انجام دیدارهایی بین گروه های لبنانی درمقابل فتنه انگیزی ها و دسیسه های موجود ایجاد کند،زیرا از این شرایط لبنان فقط دشمنان لبنان و در راس آن رژیم صهیونیستی سود می برند.

کد مطلب 567017

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