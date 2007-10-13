سعید سعدی تهیه‌کننده "در میان ابرها" به خبرنگار مهر گفت: "تدیون این فیلم به تازگی توسط سپیده عبدالوهاب به اتمام رسید و علی حسینی نیز در استودیو تک فیلم پارس صدا گذاری آن را آغاز کرده است. سعی داریم مراحل فنی تا جشنواره فیلم فجر به پایان برسد و نمایش اول فیلم در این جشنواره باشد."

در خلاصه داستان "در میان ابرها" آمده است: گاری‌ها می‌تازند. بارها در مرز جابه‌جا می‌شوند و مسافران در تکاپوی رفتن. یک گاری مالک بار نورا است. مالک بار نورا را بردوش دارد و انتظار می‌کشد تا بیاید و ... دراین فیلم الناز شاکردوست به همراه 9 نابازیگر نوجوان به ایفای نقش پرداخته است.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: محمدرضا گوهری، مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: حسین بشاش، انتخاب بازیگر و بازیگردان: افشین هاشمی، مترجم و مشاور عربی: سعد ادهم، طراح و صحنه و لباس: بهزاد کزازی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی و مدیر تولید: مجید معدنی.