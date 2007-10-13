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۲۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۶

"در میان ابرها" برای جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود

فیلم سینمایی "در میان ابرها" به کارگردانی روح‌الله حجازی برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده می‌شود.

سعید سعدی تهیه‌کننده "در میان ابرها" به خبرنگار مهر گفت: "تدیون این فیلم به تازگی توسط سپیده عبدالوهاب به اتمام رسید و علی حسینی نیز در استودیو تک فیلم پارس صدا گذاری آن را آغاز کرده است. سعی داریم مراحل فنی تا جشنواره فیلم فجر به پایان برسد و نمایش اول فیلم در این جشنواره باشد."

در خلاصه داستان "در میان ابرها" آمده است: گاری‌ها می‌تازند. بارها در مرز جابه‌جا می‌شوند و مسافران در تکاپوی رفتن. یک گاری مالک بار نورا است. مالک بار نورا را بردوش دارد و انتظار می‌کشد تا بیاید و ... دراین فیلم الناز شاکردوست به همراه 9 نابازیگر نوجوان به ایفای نقش پرداخته است.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: محمدرضا گوهری، مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: حسین بشاش، انتخاب بازیگر و بازیگردان: افشین هاشمی، مترجم و مشاور عربی: سعد ادهم، طراح و صحنه و لباس: بهزاد کزازی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی و مدیر تولید: مجید معدنی.

کد مطلب 567019

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