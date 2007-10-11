60 درصد واحدهای تولیدی کشور دارای پروانه استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فریدون بلغاری ظهر امروز در همایش فرهنگ استاندارد در خراسان جنوبی افزود: با اجرای طرح جامع استاندارد در کشور این رقم به 80 درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به این که در بحث مصالح ساختمانی واحدهای کارگاهی از کمترین کیفیت استاندارد برخوردارند، اظهارداشت: حدود 100قلم استاندارد ملی در بخش صنایع ساختمانی کشور وجود دارد.

بلغاری از تدوین 330 استاندارد مصالح ساختمانی در سطح کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین در این بخش 35 آیین کاری تدوین شده است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر 128 آزمایشگاه تشخیص کیفی در سطح کشور فعال هستند، بیان داشت: از این تعداد 48آزمایشگاه ملی در 18 استان و 80 آزمایشگاه منطقه ای نیز در 26 استان کشور به نیابت از موسسه استاندارد اعلام نظر کیفی می کنند.

بلغاری ادامه داد: طبق آیین نامه دولت در بخش مصالح ساختمانی 800 آزمایشگاه مورد نیاز است که پیش بینی می شود شش آزمایشگاه مرجع در شش منطقه زلزله خیز کشور تا پایان سال آینده راه اندازی شود.

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عمر متوسط بناهای ساختمانی کشور را 42سال عنوان کرد و یادآور شد: این رقم در کشورهای اروپایی 75 تا 80 سال است.

بلغاری در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از علت های نامقاوم بودن بناها در کشور ایران را توجه سازندگان به زیبایی بنا دانست و معیار استحکام بخشی به ساختمان ها، استفاده از سازندگان غیر متخصص، پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی و نبود نظارت دقیق بر اجرای ساخت و ساز را از دیگرعلت های نامقاوم بودن بناها در کشور برشمرد.

وی با اشاره به این که طی سال گذشته 185 پروانه استاندارد در سطح کشور لغو شده است، عنوان کرد: طی این مدت همچنین 188پروانه استاندارد به صورت تعلیق در آمده است و 86 مورد جعل علامت استاندارد از واحدهای تولیدی سطح کشور کشف شده است.