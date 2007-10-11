حامیان حمله به ایران دیوانگان خطرناک هستند / قوانین اولیه حقوق بشر در آمریکا زیرپا گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"جیمی کارتر" در گفتگو با شبکه خبری "سی.ان.ان" با اعلام این مطلب گفت : بوش تعریف خود را از شکنجه دارد و باید بگویم شکنجه زندانیان در آمریکا، تخطی از قوانین بین المللی است.

کارتر در ادامه با اشاره به صدور مجوزهایی برای سرویسهای امنیتی آمریکا که استفاده از بیرحمانه ترین شکنجه ها را برای گرفتن اعتراف مجاز می شمارند،اظهار داشت : این برای اولین بار در تاریخ آمریکا است که قوانین اولیه حقوق بشر زیرپا گذاشته می شود.

کارتر تصریح کرد : ما با این اقدام به جهانیان اعلام کردیم که کنوانسیون ژنو را درباره زندانیان ابوغریب و گوانتانامو رعایت نمی کنیم.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ادامه با انتقاد از "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت : چنی را به عنوان یک نظامی که تا کنون هیچ گونه خدمتی را درارتش آمریکا انجام نداده، می شناسم؛ چنی به عنوان یک بلا و مصیبت برای کشور ما (آمریکا) مطرح است ؛ او(چنی) تاثیر زیادی بر روی تصمیم گیری های بوش دارد.

کارتر در ادامه با اشاره به سخنان نامزدهای جمهوریخواه آمریکا در انتخابات سال آتی ریاست جمهوری آمریکا که همگی از احتمال حمله نظامی به ایران سخن گفته بودند، آنها را "دیوانه" خطاب کرده و گفت : این افراد دیوانه برای حمله به ایران از یکدیگر سبقت می گیرند، آنها می خواهند تا زندان گوانتانامو برای یک مدت طولانی به فعالیت خود ادامه دهد.

کارتر با اشاره مستقیم به "رودی جولیانی" شهردار سابق نیویورک و مطرح ترین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، که درباره استفاده از گزینه نظامی علیه ایران سخن گفته بود، وی را یک دیوانه خطرناک توصیف کرد.

کارتر همچنین از مواضع نامزدهای دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور از جمله سناتور "هیلاری کلینتون" و "باراک اوباما" درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق در چهار سال آینده انتقاد کرد.