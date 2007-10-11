سلسله نشست های علمی یاد روز حافظ در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رشید عیوشی با موضوع "حافظ برتر کدام است"، اکبر بهداروند با موضوع " از غزنه تا شیراز"، مهدی محبتی با موضوع " تاثیر حافظ از بلاغت عربی"، صادق همایونی با موضوع " تاثیر عقاید، رسوم و شرایط زمان در شعر حافظ "، محمد باقر صدری نیا با موضوع " ابعاد جمال شناختی تاثیر پذیری حافظ" و صابر امامی با موضوع "حافظ و هویت فرهنگی" سخنرانان این نشست ها بودند.

در این نشست ها همچنین کاووس حسن لی نیز طی سخنانی به ارائه گزارشی از روند انتشار کتب حاف شناسی پرداخت.

در این مراسم از داریوش نوید گویی مدیر انتشارات نوید به خاط انتشار بیشترین کتب حافظ و رشید عیوضی برای حافظ پژوه تقدیر شد.

گلباران آرامگاه حافظ و بازدید رایگان از حافظیه، نمایشگاه نگارگری، شب شعر حافظ و.. از جمله برنامه های پیش بینی شده برای یاد روز حافظ است.

مراسم اختتامیه بزرگداشت روز حافظ نیز 21مهر ماه برگزار می شود.