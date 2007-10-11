به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جهانگیرزاده در نشست کمیته صلح و امنیت بینالملل اتحادیه بین- المجالس در سخنانی با موضوع "امنیت ملی و تروریسم" گفت : اشغال خارجی، انزوا، برخورد دوگانه و تبعیضآمیز و برخی سیاستهای سلطهجویانه اقتصادی و سیاسی موجب گسترش خشونت و تروریسم میشود.
وی تروریسم را یکی از بزرگترین تهدیدهای زمان معاصر خواند و بااشاره به قطعنامهای از سازمان ملل متحد در همین زمینه اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهدرستی در قطعنامه شماره ۵۴/۱۶۴خود اعلام میدارد که هدف تروریسم از بین بردن حقوق بشر، آزادیهای اساسی و مردمسالاری است.
عضو کمیسیونامنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تروریسم دولتی را شکل دیگری از تروریسم عنوان و تصریح کرد: این نوع تروریسم اقدامات جهانی و مشترک در مبارزه با تروریسم را با مخاطره مواجه ساخته است.
وی گفت: مبارزه با تروریسم باید منطبق با حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد.
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: دستگیری و انتقال مخفیانه متهمان، برپایی زندانهای مخفی، بازداشت خودسرانه و درازمدت افراد، محاکمات و اعمال مجازاتهای مخفیانه و افشای مراسلات شخصی، همه خلاف اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و همه ما مستلزم به رعایت آنها هستیم.
عضو گروه بینالمجالس جمهوری اسلامی ایران مرتبط کردن تروریسم با برخی ادیان و فرهنگها را غیرقابل قبول خواند و گفت : دستاویز برخورداری از آزادی بیان نباید موجبات اهانت به مذاهب و مقدسات را فراهم کند.
وی با تاکید بر لزوم گفتگو و تشویق همکاری میان اعضای جامعه جهانی ابراز اطمینان کرد: با فراهم شدن زمینههای درک مشترک در جامعه بینالملل امکان مقابله با چالشهای فراروی جهان بدون ایجاد خطر برای حقوق و آزادیهای فردی به وجود خواهد آمد.
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