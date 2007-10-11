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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

لطیفی فقط با "نردبامی بر آسمان" قرارداد دارد

لطیفی فقط با "نردبامی بر آسمان" قرارداد دارد

محسن علی‌اکبری با تکذیب خبر حضور محمدحسین لطیفی در مجموعه تلویزیونی "سه در چهار" اعلام کرد این کارگردان فقط با پروژه تلویزیونی "نردبامی بر آسمان" قرارداد دارد.

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "نردبامی بر آسمان" به خبرنگار مهر گفت: "لطیفی در حال حاضر به همراه تیم نویسندگان در شهرک سینمایی غزالی مستقر و سخت درگیر آماده‌سازی فیلمنامه مجموعه است. من زمانی که خبر حضور وی در مجموعه "سه در چهار" را در مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیدم، به شهرک رفتم و متوجه شدم ایشان اصلا از شهرک خارج نشده است."

علی‌اکبری در پایان تاکید کرد: "بنده به عنوان تهیه‌کننده مجموعه "نردبامی بر آسمان" اعلام می کنم محمدحسین لطیفی فقط با این پروژه قرارداد دارد و تمام تمرکز او معطوف به نگارش فیلمنامه و سپس تولید آن است و فرصت حضور در پروژه دیگری را ندارد."

مجموعه تلویزیونی "نردبامی بر آسمان" از تولیدات مرکز سیما فیلم است که در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای به روایت زندگی ریاضیدان و منجم بزرگ غیاث‌الدین جمشید کاشانی می پردازد.

کد مطلب 567038

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