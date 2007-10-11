لطیفی فقط با "نردبامی بر آسمان" قرارداد دارد

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "نردبامی بر آسمان" به خبرنگار مهر گفت: "لطیفی در حال حاضر به همراه تیم نویسندگان در شهرک سینمایی غزالی مستقر و سخت درگیر آماده‌سازی فیلمنامه مجموعه است. من زمانی که خبر حضور وی در مجموعه "سه در چهار" را در مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیدم، به شهرک رفتم و متوجه شدم ایشان اصلا از شهرک خارج نشده است."

علی‌اکبری در پایان تاکید کرد: "بنده به عنوان تهیه‌کننده مجموعه "نردبامی بر آسمان" اعلام می کنم محمدحسین لطیفی فقط با این پروژه قرارداد دارد و تمام تمرکز او معطوف به نگارش فیلمنامه و سپس تولید آن است و فرصت حضور در پروژه دیگری را ندارد."

مجموعه تلویزیونی "نردبامی بر آسمان" از تولیدات مرکز سیما فیلم است که در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای به روایت زندگی ریاضیدان و منجم بزرگ غیاث‌الدین جمشید کاشانی می پردازد.