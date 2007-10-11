نمایندگان مجالس جهان نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجالس بیش از 120 کشور جهان در جلسه پایانی یکصد و هفدهمین مجمع بین المجالس در ژنو بعد ازظهر روز چهارشنبه پس از استماع گزارش فعالیت کمیته حقوق بشر نمایندگان مجالس اتحادیه بین المجالس با تصویب پنج قطعنامه ارائه شده از سوی کمیته مزبور، ضمن محکومیت شدید بازداشت غیر قانونی و خودسرانه نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین توسط رژیم صهیونیستی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این نمایندگان شدند .

در قطعنامه های مصوب در نشست پایانی مجمع یکصد و هفدهم اتحادیه بین المجالس ضمن اشاره به عدم همکاری و عدم پاسخگویی مقامات رژیم صهیونیستی به درخواستهای اتحادیه بین المجالس از دستگیری خودسرانه نمایندگان مجلس فلسطین که به طور آزاد و دموکراتیک انتخاب شده اند، اظهار تاسف شدید شده است .



همچنین در این قطعنامه ها که مورد تصویب اجماعی نمایندگان مجالس جهان قرار گرفت ، نسبت به وضعیت نامناسب نگهداری نمایندگان در بند و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی و پزشکی آنان ابراز نگرانی شده است .

هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی هنگام تصویب این قطعنامه ها سالن محل اجلاس را ترک کرد .

بیش از 40 نفر از نمایندگان منتخب مجلس قانونگذاری فلسطین از جمله آقای عزیز الدویک رئیس مجلس این کشور از یک سال و نیم پیش توسط رژیم اسرائیل ربوده و زندانی شده اند .