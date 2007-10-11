حاکمیت اسلام حقیقی توسعه عدالت اجتماعی را محقق می کند

آیت الله احمد محسنی گرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ماه رمضان نمونه ای است که توجه به ابعاد آن ثابت می کند عدالت اجتماعی قابل گسترش است.
امام جمعه شهر اراک خاطرنشان کرد: همه احکام و توصیه های اسلام دارای دلایل منطقی، علمی و قابل فهم است و اگر در برخی موارد شبهاتی هست، ناشی از عملکرد و درک نادرست ماست.
وی با تاکید بر این که اگر اسلام به معنای حقیقی در جهان نمود پیدا کند، عدالت اجتماعی فراگیر شده و حقوق بشر همگانی در جهان نهادینه می شود، بیان داشت: تنها راه نجات جهان از مشکلات فعلی و حاکم شدن انسانیت به معنای واقعی ترویج و عمل به اسلام است.
نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی و امام جمعه اراک در ادامه یادآور شد: عید سعید فطرمایه عزت، شور، شعور و شعف جهان اسلام است.
وی در آستانه عید سعید فطر افزود: همه مسلمانان جهان پس از یک ماه روزه داری و انجام اعمال ماه مبارک رمضان با شرکت در نماز عید سعید فطر شکر و سپاس خود را از میهمانی خدا به معرض نمایش میگذارند.
امام جمعه اراک این عید سعید را نشانگر اتحاد و انسجام اسلامی است.
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