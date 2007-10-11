چین و سنگاپور به مرحله نهایی بازیهای قهرمانی آسیا راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، چین در گروه E بازیهای انتخابی با 12 امتیاز صدرنشین شد و سنگاپور با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. در این گروه چین، سنگاپور، ماکائو، گوام و مغولستان حضور داشتند.

مرحله انتخابی بازیهای زیر 16 سال آسیا در 8 گروه برگزار می شود که ایران میزبان گروه B بازیها خواهد بود.

در دور قبل بازیهای قهرمانی نوجوانان آسیا در سنگاپور ایران در مرحله یک چهارم نهایی مقابل ژاپن شکست خورد و حذف شد. ژاپن که توانست تا فینال پیش برود قهرمان آسیا شد و بعد به جام جهانی نوجوانان 2007 راه پیدا کرد.