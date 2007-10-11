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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۰

37 اثر هنری از استان مرکزی به جشنواره کشوری رویش ارسال شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: 37 اثر هنری از هنرمندان استان مرکزی برای حضور در جشنواره کشوری رویش به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مراد نظری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اراک افزود: 31 فیلمنامه و پنج فیلم کوتاه و یک پایان نامه از هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی به سومین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: آثار هنرمندان در قالب فیلمنامه های کوتاه و بلند همچنین فیلم های تولیدشده توسط هنرمندان به این جشنواره ارسال شد.

نظری بیان داشت: سومین جشنواره فیلم دینی رویش آبان ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.

این مسئول همچنین ازساخت فیلم کوتاه داستانی " انعکاس"  در حوزه هنری استان مرکزی خبرداد و اظهار داشت: این فیلم که مرحله پیش تولید را پشت سر گذاشته است، توسط محمد طالبی به نگارش درآمده و کارگردانی می شود.

وی یادآور شد: این فیلم در شهرهای اراک، تهران و شازند توسط مجید هداوند فیلمبرداری می شود و حامد نوری، امیرقشقلایی، سعید طالبی و علی حسنلو از دیگر عوامل سازنده این فیلم هستند.

کد مطلب 567063

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