37 اثر هنری از استان مرکزی به جشنواره کشوری رویش ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مراد نظری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اراک افزود: 31 فیلمنامه و پنج فیلم کوتاه و یک پایان نامه از هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی به سومین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش ارسال شد.



وی خاطرنشان کرد: آثار هنرمندان در قالب فیلمنامه های کوتاه و بلند همچنین فیلم های تولیدشده توسط هنرمندان به این جشنواره ارسال شد.



نظری بیان داشت: سومین جشنواره فیلم دینی رویش آبان ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.

این مسئول همچنین ازساخت فیلم کوتاه داستانی " انعکاس" در حوزه هنری استان مرکزی خبرداد و اظهار داشت: این فیلم که مرحله پیش تولید را پشت سر گذاشته است، توسط محمد طالبی به نگارش درآمده و کارگردانی می شود.



وی یادآور شد: این فیلم در شهرهای اراک، تهران و شازند توسط مجید هداوند فیلمبرداری می شود و حامد نوری، امیرقشقلایی، سعید طالبی و علی حسنلو از دیگر عوامل سازنده این فیلم هستند.