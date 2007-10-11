تهران در پی روابط حداکثری با مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس و شبکه تلویزیونی دولتی روسیه، دو کشور ایران و روسیه را متحد طبیعی هم دانست و درباره ارزیابی خود از روابط آینده دو کشور اظهار کرد: به لحاظ جغرافیایی و موقعیت سیاسی و همچنین از نظر سابقه فرهنگی، دو ملتی هستیم که باید در کنار هم باشیم. بسیاری از منافع دو ملت ایران و روسیه به هم گره خورده و همینطور بسیاری از علایق دو ملت مشترک است؛ بنابراین ما دو متحد طبیعی هستیم.



رئیس جمهور با یادآوری این نکته که در گذشته و درمقاطع گوناگون روابط ایران و روسیه تحت تاثیر عوامل خارجی بوده است ، خاطر نشان کرد: برخلاف گذشته، امروز هر دو ملت و دولت مصمم هستند که روابط خودشان را در بالاترین سطح و بیشترین حجم گسترش دهند.



* همکاری ایران و روسیه به سود جهان است



دکتر احمدی نژاد دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص رابطه با روسیه را بلند مدت ارزیابی و تصریح کرد: ما دنبال روابط پایدار، موثر و حداکثری با کشور روسیه هستیم. گمان ما این است که این اراده در دوستان روسی هم وجود دارد. ایران و روسیه مشترکات فراوانی با هم دارند . هر دو کشور به لحاظ منابع زیرزمینی بسیار غنی بوده و برای تامین نیازهای ملت خود نیازی به منابع دیگران ندارند. هر دو کشور دارای جمعیت بزرگ، فرهنگ غنی و انسجام اجتماعی بوده و دارای ویژگی های شرقی هستند.



وی همکاری های همه جانبه ایران و روسیه را نه تنها به نفع دو کشور بلکه به نفع منطقه و جهان دانست و گفت: مولفه های همکاری دو کشور شباهت های بسیاری با هم دارد و زمینه برای همکاری در بخش های گوناگون فراهم است.همکاری تهران و مسکو در موضوعاتی همچون امنیت خزر ، منطقه خاورمیانه و در صحنه بین الملل می تواند بسیار مفید و موثر باشد.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به روابط اقتصادی ایران و روسیه ، روابط تجاری دو کشور را در حال گسترش خواند و اظهار داشت: بسیاری از نیازها در روسیه وجود دارد که در ایران تولید می شود و ایران می تواند این نیازها را تامین کند. بسیاری از نیازها هم در ایران هست که طرف روس می تواند آن را برآورده کند. هم اکنون زمینه های گسترش تجارت و همکاری های تجاری در سطح بالا فراهم است.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران محدودیتی برای توسعه همکاری ها با روسیه قائل نیست، به زمینه های مساعد برای همکاری های دوجانبه اشاره کرد و گفت: در زمینه های فرهنگی می توانیم همکاری های بسیار خوبی داشته باشیم و هنر و ادبیات و موسیقی می تواند نمونه هایی از موارد بی شمار تبادلات فرهنگی باشد. همچنین در خصوص همکاری های ورزشی پتانسیل های مختلفی در دو کشور وجود دارد. در زمینه های علمی، ایران کانون و مهد علوم و فناوری های گوناگون است و روسیه نیز به لحاظ علمی دارای مزیت هایی است که همکاری در این زمینه می تواند به نفع دو ملت و کشور باشد. در بخش انرژی هم زمینه های بسیار خوبی برای همکاری وجود دارد. ایران و روسیه دارای بزرگترین منابع گاز و نفت هستند و همکاری در این موارد، هم به نفع دو ملت و هم به نفع منطقه و جهان است.



دکتر احمدی نژاد اقتدار ایران را به نفع روسیه و اقتدار روسیه را به نفع ایران ارزیابی کرد و اظهار داشت: طبیعی است که همکاری های دو کشور منجر به اقتدار بیشتر دو کشور خواهد شد واین به نفع دو ملت و به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است .



وی با بیان اینکه ایران و روسیه دو قدرت بزرگ هستند که باید در کنار هم باشند، گفت: روابط ایران و روسیه در سطح خوبی است و هر دو کشور در معادلات جهانی هم تاثیر گذار هستند.



* نتایج سفر به نیویورک



رئیس جمهور در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس و شبکه دولتی روسیه در خصوص نتایج سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: سازمان ملل عرصه بیان دیدگاه های گوناگون است و ملت ایران دیدگاه هایی درباره مسایل جهانی داشت که در نشست سازمان ملل مطرح شد و با استقبال جهانی مواجه گردید.



دکتر احمدی نژاد افزود: مواضع و دیدگاه های ایران درباره آزادی، عدالت و مهرورزی خواسته همه ملت های جهان از جمله روسیه است.



رئیس جمهور، ایجاد ارتباط مستقیم و ارایه دیدگاه های واقعی جمهوری اسلامی ایران به مردم آمریکا را از دیگر نتایج سفر به نیویورک دانست و گفت: با سخنرانی و نشست هایی که در نیویورک انجام شد پوست فولادینی که با سانسور از سوی مقام های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده بود، شکست و مردم آمریکا مواضع ودیدگاه های تحریف نشده ما را در خصوص مباحث مختلف جهانی و حتی داخلی شنیدند و بسیار مورد توجه قرار گرفت.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب مقررات آژانس و کاملاً صلح آمیز است، اظهار کرد: تمام گزارش های آژانس تاکید کرده اند که فعالیت های ایران صلح آمیز است و انحرافی مشاهده نشده است.



* نگران صلح و امنیت جهانی هستیم



وی ادعای برخی کشورهای غربی را مبنی بر اینکه درباره برنامه هسته ای به ایران اعتماد ندارند، غلط و فرافکنی دانست و گفت: غرب از حکومت دیکتاتوری وابسته به خود در ایران حمایت می کرد که مردم کشور ما آن را کنار گذاشت و به استقلال و آزادی دست یافت. مخالفت های امروز غرب با ملت ایران بیشتر ناشی از آن مساله است؛ چرا که منافع خود را در ایران از دست داده می بینند.



رئیس جمهور با بیان اینکه غرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون جنگ و تحریم را علیه کشور ما اعمال کرده است، افزود: غربی ها چون در موضع دشمنی با جمهوری اسلامی هستند، قضاوت هایشان درباره برنامه هسته ای ایران نمی تواند قابل قبول باشد.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه کشورهایی که با پیروزی انقلاب اسلامی صدمه خوردند، تلاش دارند پرونده هسته ای ایران را سیاسی کنند، تاکید کرد: غربی ها می خواهند مخالفت با ملت ایران را در ظاهر مخالفت با سلاح هسته ای بیان کنند، در صورتی که در دکترین دفاعی ما سلاح هسته ای جایگاهی ندارد و از لحاظ شرعی نیز آن را جائز نمی دانیم.



رئیس جمهور با تاکید بر قابل اعتماد نبودن برخی کشورهای غربی در توسعه برنامه های هسته ای خود گفت: کشورهایی که خود را تابع آژانس بین المللی اتمی نمی دانند و از قوانین آن تخلف می کنند، نسل جدید بمب های اتمی را آزمایش می کنند و به هیچ مرجع قانونی نیز جوابگو نیستند، برای امنیت جهان خطر آفرین هستند؛ بنابراین اگر بنا باشد درباره اعتماد به برنامه هسته ای دیگران کشوری مدعی باشد، آن کشور جمهوری اسلامی ایران است.



* بمب اتم برای مسکو خرج اضافه بود



وی مسیر برنامه هسته ای ایران را کاملاً روشن و صلح آمیز دانست و گفت: غربی ها چند سال است که تلاش می کنند پرونده ایران را از آژانس که مسیری طبیعی دارد، خارج کنند، اما ملت ایران، ایستادگی و دوستان نیز در مجامع جهانی همراهی کرده اند و امروز پرونده کشورمان در آژانس مراحل طبیعی خود را طی می کند.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه روند و معادلات منطقه رو به صلح است، گفت: آمریکا منافع خود را در ایجاد اختلاف جستجو می کند و در این راستا اقداماتی انجام می دهد که استقرار سامانه موشکی در اروپا از آن جمله است.



وی همچنین یادآور شد: اراده، فرهنگ و تمدن مردم روسیه و تلاش دولت این کشور باعث شد که روسیه در هجوم غرب متلاشی نشود و در این مقابله، داشتن یانداشتن بمب اتم تاثیری نداشت و به نوعی دسترسی به بمب اتم خرج اضافه بود.



* دریای خزر حوزه صلح و دوستی باشد



دکتر احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به پرسشهای دیگری با بیان اینکه حوزه دریای خزر باید حوزه دوستی و صلح باشد، تاکید کرد: ملت های اطراف خزر دارای پیشینه مشترک هستند و باید با صلح و دوستی در کنار هم زندگی کنند.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد دریای خزر به موضوع کدورت بین همسایگان تبدیل شود، تصریح کرد: امیدوارم در سفر آتی سران همسایه دریای خزر به تهران (23 مهر) توافقات خوبی بر مبنای توزیع عادلانه و تامین صلح و رفاه ملت های اطراف دریای خزر اتخاذ شود.



دکتر احمدی نژاد ایران را با تمدن چند هزار ساله و فرهنگ غنی در مناسبات جهانی تاثیر گذار دانست و گفت: ایران به خاطر پیشینه فرهنگی و سیاسی در معادلات جهانی موثر است. چالش هایی هم که در خاورمیانه وجود دارد، ناشی از دخالت خارجی هاست.



وی افزود: غربی ها برای چپاول نفت و گاز و غیره همواره در مسایل خاورمیانه دخالت و مشکلات فراوانی ایجاد کرده اند که مهمترین کانون این چالش ها رژیم صهیونیستی است که همواره ناامنی ایجاد می کند.



* هشدار نسبت به سیاست قطعه قطعه کردن



دکتر احمدی نژاد با تاکید براینکه کسانی که در اهداف خود شکست خورده اند به دنبال تشدید اختلاف بین کشورهای منطقه هستند، تصریح کرد: آنها می خواهند سیاست خود برای روسیه - یعنی قطعه قطعه کردن - را در کشورهای خاورمیانه نیز اجرا کنند اما ملت های منطقه بیدار هستند و دشمنان را در این نیت شوم خود ناکام خواهند گذاشت .



رئیس جمهور با بیان اینکه ما به دنبال برقراری امنیت و آرامش در خاورمیانه هستیم، گفت: معتقدیم مشکلات منطقه باید با راه حل های انسانی حل شود و ملت های منطقه قادر به برقراری صلح و امنیت پایدار بین خودشان هستند.



* اقوام ایرانی همواره متحد بوده اند



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی احتمال بروز اختلاف داخلی به خاطر تنوع زبانی و قومی در ایران را رد کرد و اظهار داشت:ایران همانند گلستان بزرگ با گل های متفاوت است. دو عامل موجب همبستگی ملی در ایران است؛ عامل نخست اینکه همه اقوام در ایران در مرحله اول خود را ایرانی وسپس عرب ، ترک، کرد، ارمنی و ... می دانند و فرهنگ ایرانی بین اقوام مختلف متعالی و مشترک است. دوم اینکه، در ایران همه خدا پرست ، میهمان نواز، وطن دوست ، صلح دوست و دوستدار عدالت هستند و سنت های اقوام مختلف در این زمینه نیز خیلی به هم نزدیک است.



رئیس جمهور افزود: همه ایرانی ها کمالجو و دوستدار رشد وتعالی هستند و برای رسیدن به آن در جهت پیشرفت ایران حرکت می کنند.



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد : طبق قوانین، اقوام گوناگون در ایران از حقوق یکسان برخوردارند و حتی حقوق اقلیت ها نسبت به بقیه اقوام بیشتر است.

* مشارکت گسترده زنان ایرانی



رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری نقش زنان ایرانی در کانون خانواده و اجتماع را برجسته دانست و گفت: زن موجود بسیار ارزشمند و مظهر جمال خداوند است. با توجه به سابقه فرهنگی و آموزه های دین اسلام، زنان در ایران بسیار محترم هستند. خانواده های ایرانی زمانی که صاحب فرزند دختری می شوند بسیار بیشتر از اینکه صاحب فرزند پسر شوند، خوشحال هستند. زنان در کشور ما کانون و محور اصلی خانواده هستند و اعضای خانواده را به هم پیوند می دهند و مدیریت خانواده برعهده خانم ها قرار دارد. زنان و دختران مظهر عاطفه و محبت هستند و فرزندان خانواده رسم دارند که دست مادرانشان را می بوسند.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به حضور فعال زنان در کانون های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی اظهار داشت: مطابق قوانین، فرقی بین زن و مرد از لحاظ برابری در حقوق وجود ندارد. زنان همان حقوقی را دارند که مردها از آن برخوردار هستند. زنان درجمهوری اسلامی ایران در انتخابات شرکت می کنند، نامزد انتخابات می شوند، در مهمترین پژوهشکده های علمی کارهای بسیار مهمی برعهده دارند و بعنوان استاد در دانشگاه ها به تدریس مشغول هستند. 60 تا 70 درصد دانشجویان کشورمان را دختران تشکیل می دهند و در صنعت و تجارت نیز حضور چشمگیر دارند و کسی نمی تواند این حق را از آنها سلب نماید.



رئیس جمهور با اشاره به بحث حجاب زنان در ایران گفت: حجاب به عنوان یک فرهنگ درجامعه ایران نهادینه شده است و اقوام مختلف حتی پیش از اسلام پوشش حجاب را داشتند. زنان با توجه به پایبندی به دین و اخلاقیات، حجاب را به صورت اختیاری، انتخاب کرده اند. البته این مساله قانونی هم است و اگر بعضی کنترل ها که البته به صورت محدود می باشد صورت می گیرد، به خاطر صیانت از حقوق و امنیت اخلاقی جامعه و خود زنان است .



دکتر احمدی نژاد یکی از دلایل موفقیت زنان ایرانی را پوشش اسلامی آنها دانست و خاطر نشان کرد: یکی از علت های موفقیت زنان کشورمان درعرصه های اجتماعی، داشتن حجاب اسلامی است. زنان با این پوشش، به راحتی می توانند در تمام عرصه ها حضور پیدا کنند و بدون اینکه جسم آنها مورد توجه باشد، اندیشه های آنان مورد احترام و توجه قرار می گیرد.



رئیس قوه مجریه ویژگی های ممتاز زنان ایران را الگوی خوبی برای زنان روسیه برشمرد و گفت: نقش مادری ، همسر داری و محور بودن در کانون خانواده از سوی زنان ایرانی بسیار پر رنگ است و داشتن این ویژگی ها برای انسجام خانواده ضروری است. این نقش تنها از عهده زنان بر می آید؛ چون این نقش از دلی پر از محبت و عشق ساخته است که مردان فاقد آن هستند. چنین نقشی در زنان ایرانی برجسته است و زنان روسیه می توانند برای داشتن خانواده ای صمیمی و با محبت از آن بهره ببرند.



* پایبندی رئیس جمهور به دین وارزش های اسلامی



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخاب شما به عنوان یک رئیس جمهور غیرروحانی نشان دهنده تغییراتی جدی در ایران است، خاطر نشان کرد: البته در ابتدای انقلاب اسلامی هم ریس جمهور هایی داشتیم که در کسوت روحانیت نبودند و این ملاکی برای انتخاب مردم نیست. اما اگر منظور، پایبندی به آموزه های دینی و اسلام است، این مساله نیز ضرورتاً منوط به داشتن لباس روحانیت نمی شود. همه ما پایبند به دین و ارزش های اسلامی هستیم. کسی را هم که مردم انتخاب می کنند، برای این است که دستورات اسلامی را در جهت رشد و ترقی و کمال انسانی مدنظر قرار دهد.



رئیس جمهور اضافه کرد: دنیای امروز نیز برای رسیدن به صلح و آرامش باید به تعلیمات دینی رجعت کند و البته این تعلیمات باید از منابع تحریف نشده باشد؛ چون امروز عده ای در دنیا هستند که تجاوزگری و قتل عام مردم و ناامنی را با دینداری توجیه می کنند. معتقدیم دینی که از منشاء درست اخذ شده باشد، بهترین راه زندگی برای بشریت و رسیدن به صلح و امنیت است.



* انقلاب اسلامی ؛ راه جدید برای نیل به صلح



وی پیروزی انقلاب اسلامی را مهمترین رخداد جهان در دوره معاصر دانست و یاد آور شد: در سی، چهل سال اخیر در ایران اتفاق بزرگی افتاد که آن پیروزی انقلاب اسلامی بود. این رخداد بزرگ سرآغاز تحول درجهان است؛ چرا که مدیریت و راه جدیدی را برای رسیدن به کمال و صلح و آرامش انسانها ارایه کرد و تاکنون نیز به صورت گسترده در معادلات جهانی اثر گذاشته است.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جنگ تحمیلی تلاش قدرت های زورگو برای کمرنگ کردن نفوذ انقلاب اسلامی در عرصه جهانی بود، گفت: برخی ازکشورهای زورگو، صدام را تجهیز کردند و به تصور اینکه جلوی نفوذ و انتشار انقلاب اسلامی را در جهان بگیرند، جنگ را به ملت ایران تحمیل کردند. این جنگ خسارت های جانی ومالی فراوانی به کشورمان وارد کرد ولی ملت ایران با اتکا به سابقه تاریخی ،این تهدید را به فرصت تبدل کرد و از درون به رشد و تعالی مادی و معنوی خود پرداخت. برای من ایستادگی ملت ایران در مقابل تجاوزگران، اصرار برخواسته ها ، وحدت ملی و مقاومت مردم در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که توانستند تهدید را به فرصت تبدیل کنند، شیرین و باارزش است.



* پیشنهاد به پوتین



رییس قوه مجریه در پاسخ به سوالی درباره سفرهای استانی، برقراری ارتباط نزدیک با مردم را لازمه کشورداری دانست و تصریح کرد: کشور متعلق به مردم است و رئیس جمهور صاحب کشور نیست. روال غلطی از پنجاه سال گذشته در کشور مان شکل گرفته بود که همه جهت گیری ها را به تهران منحصر کرده و دیگر شهرها از امکانات پیشرفت عقب مانده بودند. معتقدم منابع و امکانات کشور بایستی به صورت عادلانه در تمام نقاط کشور تقسیم شود؛ چرا که کشور متعلق به همه مردمی است که در آن زندگی می کنند و این حق آنهاست که به صورت یکسان از منافع آن برخوردار باشند.



رئیس جمهور در ادامه مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس و شبکه دولتی روسیه با تاکید بر اینکه پایه یک حکومت موفق برقراری رابطه عاطفی با مردم است، گفت: با شناختی که از روحیه آقای پوتین سراغ دارم، تصورم این است که وی هم سفر به ایالت های مختلف روسیه را در دستور کارهایشان قرار بدهند ؛ چرا که چنین سفرهایی اتحاد ملی و همبستگی در داخل کشور را تقویت می کند.



* تجربه ارزنده شهرداری تهران



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که تجربه بزرگ شهرداری تهران چقدر در ریاست جمهوری شما تاثیر دارد، اظهار کرد: مدیریت شهر تهران، مدیریت کلان و بسیار پیچیده ای است . مدیریت شهری با بیش از 5/7 میلیون جمعیت و صنعت و کشاورزی گسترده، تجربه بسیار ارزشمندی است. زیباترین اتفاق در دوران شهرداری تهران ایجاد پیوند مردم با مدیریت شهری بود. تهران مشکلات فراوانی دارد و حل آن بدون همکاری با مردم امکانپذیر نیست. بهترین تجربه من کار مشترک با مردم بود و در این دوران همه مردم احساس می کردند که در مدیریت شهری نقش دارند و از این رو دلسوزانه همکاری می کردند.



* دیدارهای خانوادگی



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که چقدر از وقت خود را با خانواده و شرکت در مراسم خانوادگی می گذرانید، گفت: حجم کار در ریاست جمهوری بسیار زیاد است و کمتر فرصت می کنم در کنار خانواده باشم. اما سعی می کنم مناسبت های مختلف و روزهای تعطیل را با خانواده بگذارنم و در چنین فرصت هایی به دیدار والدین می رویم . همچنین برخی مراسم ها مثل جشن های عروسی معمولا بهانه ای برای تجدید دیدار با بستگان دور و نزدیک است.



* به انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کنم



دکتر احمدی نژاد در جواب به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم شرکت خواهید کرد یا نه، تصریح کرد: چیزی که امروز در عرصه مسوولیت مهم ریاست جمهوری برای من مهم است، استفاده از فرصت ها برای خدمت به ملت کشورم است. به آینده به آن شکلی که شما گفتید، فکر نمی کنم. اینکه دو سال دیگر چه اتفاقی می افتد، من اطلاعی ندارم. وظیفه خود می دانم که امروز از فرصتی که مردم برعهده ام گذاشته اند در جهت خدمت بیشتر به آنها استفاده کنم. امروز من وظیفه دارم که برای حل مشکلات کشورم و پیشرفت آن برنامه و طرح داشته باشم و از لحظه به لحظه این روزها برای خدمت به مردم استفاده کنم.

* تلخ و شیرین حکومت



رئیس جمهور در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه از نظر شما حکومت و قدرت چه طعمی دارد، گفت: در فرهنگ ما حکومت یک تعهد دوجانبه بین مردم و حاکمان است. هر کدام نسبت به هم حقوق، مسوولیت ها و تکالیفی دارند. از نگاه ما حکومت جز خدمت به مردم و برپایی عدالت نیست. اگر کسی بتواند به مردم خدمت کند و عدالت برپا کند، طعم حکومت شیرین است، اما اگر غیر از این باشد از زهر هم تلخ تر است. حکومت جز تعهدی به مردم برای دفاع از حقوق، امنیت و کرامت آنان، دفاع از تمامیت ارضی و رفع موانع پیشرفت یک کشور نیست و البته این را باید با کمک و همکاری خود مردم انجام داد.البته در کشورهای غربی نفس حکومت بر مردم لذت بخش است که به نظر من این موضوع یک انحطاط است.