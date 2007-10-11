بلاروس ساخت نخستین نیروگاه اتمی خود را سال آینده آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "الکساندر لوکاشنکو" امروز با اعلام این خبر گفت که ساخت این نیروگاه به تضمین امنیت ملی بلاروس کمک می کند. وی اضافه کرد: این پروژه نه تنها به دلیل اهداف سیاسی بلکه به دلیل لزوم تضمین امنیت انرژی کشور نیز درصورت کاهش ذخایر نفت و گاز لازم است.

جزئیاتی درباره این پروژه اعلام نشده، اما پیشتر مقام های بلاروس گفته بودند عملیات احداث این نیروگاه چهار تا هشت سال طول خواهد کشید و هزینه آن 5/2 تا 8/2 میلیارد دلار خواهد بود.

اقتصاد بلاروس مانند سایر جمهوری های سابق شوروی از راه منابع انرژی ارزان روسیه تامین می شد، اما مسکو امسال به شدت قیمت نفت و گاز را افزایش داد.