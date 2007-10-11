  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۱

بلاروس ساخت نخستین نیروگاه اتمی خود را سال آینده آغاز می کند

بلاروس ساخت نخستین نیروگاه اتمی خود را سال آینده آغاز می کند

رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد احداث نخستین نیروگاه اتمی این کشور از سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "الکساندر لوکاشنکو" امروز با اعلام این خبر گفت که ساخت این نیروگاه به تضمین امنیت ملی بلاروس کمک می کند. وی اضافه کرد: این پروژه نه تنها به دلیل اهداف سیاسی بلکه به دلیل لزوم تضمین امنیت انرژی کشور نیز درصورت کاهش ذخایر نفت و گاز لازم است.

جزئیاتی درباره این پروژه اعلام نشده، اما پیشتر مقام های بلاروس گفته بودند عملیات احداث این نیروگاه چهار تا هشت سال طول خواهد کشید و هزینه آن 5/2 تا 8/2 میلیارد دلار خواهد بود.

اقتصاد بلاروس مانند سایر جمهوری های سابق شوروی از راه منابع انرژی ارزان روسیه تامین می شد، اما مسکو امسال به شدت قیمت نفت و گاز را افزایش داد.

کد مطلب 567072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها