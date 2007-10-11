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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

اعزام 60 گروه مجهز برای رویت هلال ماه شوال در خراسان رضوی

اعزام 60 گروه مجهز برای رویت هلال ماه شوال در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد استهلال استان های خراسان گفت: 60 گروه مجهز برای رویت هلال ماه شوال امروز به مناطق مختلف استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام ابراهیم معادی عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر امام جمعه مشهد اظهار داشت: استهلال ماه امسال در دو روز (  امروز و فردا ) صورت می گیرد و گروه های استهلال به نقاط مختلف استان اعزام می شوند.

وی ادامه داد: سه گروه با تجهیزات از سوی سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیز به رصد گاه های خاصی در بیرجند، مشهد و تربت حیدریه اعزام می شوند .

معادی خاطرنشان کرد: به دلیل رفع تردید احتمالی، گروه های استهلال امروز نیز به دنبال استهلال ماه هستند.

وی یادآور شد: فردا (جمعه) ماه پس از خورشید غروب می کند و هلال نیز بسیار اندک است ولی دو ویژگی " روشنایی " و " سمت ماه " کمک می کند تا هلال ماه را با تلسکوپ و دوربین به خوبی ببنیم.

این مسئول بیان داشت: ارتفاع کم و مکث کوتاه ماه نیز از مشکلات استهلال ماه است.

وی در پاسخ به این که چرا در روز جمعه سی ام ماه مبارک نیز کار استهلال ادامه دارد افزود: برای رفع شبهه کسانی که معتقدند روز جمعه 29 رمضان است کار استهلال ادامه می یابد.

وی درباره زمان اعلام عید فطر نیز عنوان کرد: به علت اینکه گروه ها در نقاطی قرار دارند که تا رسیدن به جایی برای ارسال گزارش خود را از رویت ماه به زمان نیاز دارند و تمامی گزارش ها باید پس از ارسال به دفتر رهبر معظم انقلاب در تهران جمع بندی شود، امیدواریم تا ساعت 22 جمعه 20 مهر، عید اعلام شود.

کد مطلب 567078

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