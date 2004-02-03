بيش از 160طرح پايين دستي پتروشيمي در انتظار سرمايه گذاران است

رييس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: توسعه اين بخش تكميل كننده زنجيره توليد نفت، گاز و پتروشيمي است چرا كه بدين ترتيب ارزش افزوده محصولات پتروشيمي افزايش مي يابد.

محمد مهدي اخوان اضافه كرد: دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي درشركت پتروشيمي وهمزمان با آن دفتري ديگر با مشاركت شركت گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي و سازمان گسترش و نوسازي به منظور حمايت از سرمايه گذاران در اين بخش ايجاد شده است .

وي ، در اختيار قراردادن و فراهم كردن امكانات زيربنايي لازم همچون زمين، آب، برق و ساير تسهيلات به سرمايه گذاران براي اجراي طرحهاي خود در صنايع پايين دستي پتروشيمي در بندر امام و در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي را از اقدامات دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي بيان كرد.

اخوان تصريح كرد: همچنين اين دفتر متعهد به تامين خوراك اوليه به مدت ده سال براي واحد توليدي مي شود تا بدين ترتيب سرمايه گذار در تامين مواد اوليه با مشكل روبرو نباشد.

به گفته وي ، تاكنون مطالعه بيش از 80 طرح در زمينه صنايع پايين دستي پتروشيمي در اين دفتر و80 طرح نيز در دفتر تاسيس شده در سازمان گسترش و نوسازي صنايع آغاز شده كه در انتظار سرمايه گذاران بخش خصوصي است.

وي افزود: نتايج مطالعات اين طرحها در اختيار سرمايه گذاران براي بررسي قرار مي گيرد.

رييس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي اضافه كرد: همچنين شركت گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي به مزيت هاي ايران در صنايع پايين دستي طي همايش بين المللي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي كه 16 و 17 اسفند ماه سالجاري دركيش برگزار مي شود، 77 طرح را معرفي مي كند كه امكان سنجي مقدماتي تاسيس آنها انجام شده است.

وي تصريح كرد : درحال حاضر بيش از 50 طرح نيمه تمام در زمينه پتروشيمي نيز شناسايي شده كه بايد از سرمايه گذاران اين طرحها نيز حمايت لازم انجام شود.

وي حمايت از سرمايه گذاران را تنها راه توسعه اين صنايع دانست و افزود: ايران بايد باحمايت هاي خود از سرمايه گذاران در زمينه تسهيلات مالي و فراهم كردن بازار فروش داخلي و خارجي صنايع پايين دستي خود را همگام با كشورهاي مشابه ايران گسترش دهد .