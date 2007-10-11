سازمان ملل بر پیگرد محافظان خارجی جنایتکار در عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سعید اریکت سخنگوی دفتر سازمان ملل در بغداد در نشست خبری گفت: ما خواستار آن هستیم که دولت آمریکا و دیگر دولت ها که با عراق قراردادهای امنیتی بویژه در زمینه ماموریت های حفاظتی بسته اند، به قوانین مربوط به این کارها احترام بگذارند.

وی افزود: کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی باید در صورت وقوع حوادثی همچون آنچه که اخیرا درعراق رخ داد، در کشورهای آنان تحت پیگرد قرار بگیرند.

اریکت خاطرنشان کرد: ما کشورهای طرف قرارداد امنیتی با عراق را به اجرای قانون فرا می خوانیم.

این سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: ما عقیده داریم که قوانین مربوط به حقوق بشر باید درباره محافظان امنیتی نیز به اجرا گذاشته شود.

این درحالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس ظهرامروز نوشت : وزارت امور خارجه آمریکا در نظر دارد تا قراردادهای خود با شرکتهای امنیتی خصوصی حاضر در عراق را فسخ کرده و یا استفاده از این شرکتها را در عراق به حداقل ممکن برساند.

بر اساس این گزارش، با این حساب، ماموریت شرکت امنیتی "بلک واتر" در عراق به پایان رسیده و در خوشبینانه ترین حالت وظیفه این شرکت به شرکت دیگری منتقل می شود که در هر دو صورت، "بلک واتر" باید عراق را ترک کند.

به گفته کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا، این اقدام بدون شک سبب تیره شدن روابط این وزارتخانه با شرکت های امنیتی و از بین رفتن اطمینان موجود میان آنها می شود.

یادآور می شود، ماموران شرکت "بلک واتر" در تاریخ 25 شهریور در پی بمبگذاری در مسیر حرکت یک کاروان دیپلماتیک آمریکا درغرب بغداد، دراقدامی عمدی و غیر انسانی مردم را به گلوله بستند که بر پایه گزارشهای اولیه در نتیجه آن دست کم 17غیرنظامی کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند.

پس از این اقدام شرکت بلک واتر، خبرهایی درباره دست داشتن این شرکت در امر فروش سلاح و تجهیزات نظامی به شورشیان عراقی و همچنین دست داشتن نیروهای این شرکت در جنایت های نظامیان آمریکایی در شهر فلوجه منتشر شد.