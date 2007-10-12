عملکرد مسئولان در ترویج فعالیت های قرآنی در سطح کشور گسترش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران در حرم رضوی افزود: شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، ابر شهر مذهبی جهان در بین مسلمانان کشورها، شناخته شده است که این بیانگر زحمات و تلاش های شبانه روزی مسئولان به سوی فعالیت ها در عرصه قرآنی است.

شریعتی با اشاره به پژوهش های قرآنی صورت گرفته در ابعاد مختلف خاطر نشان کرد: خوشبختانه قران کریم این کتاب آسمانی با بهره گیری از حدیث ثقلین، جایگاه خود را در دلهای مردم باز کرده و مردم این کتاب الهی را با جان و دل پذیرفته اند.

وی با بیان این که کشور جایگاهش را درعرصه های علمی، فرهنگی، آموزشی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی پیدا کرده است، باین داشت: امروز ایران بر بلندای عظمت جهان ایستاده است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل فراکسیون قرآن و عترت در مجلس خبر داد و یادآور شد: نمایندگان اقلیت های دینی نیز به عنوان فراگیرترین فراکسیون مجلس در این فراکسیون ثبت نام نموده اند و این نشان دهنده همدلی در بین خدمتگذاران جامعه است .

عفت شریعتی در پایان ارسال روزانه یک آیه قرآنی از طریق سامانه پیامک را ایده ای نو و جدید ازسوی موسسه فرهنگی جامعه قاریان مشهد ذکر کرد و خواستارفرهنگ سازی ایده های قرآنی در سطح مدارس و در بین دانش آموزان شد.