اخبار كوتاه اجتماعي

* شهرداري منطقه 18 اعلام كرد : با اعتباري معادل 41 ميليارد ريال عمليات احداث 10 باب ورزشگاه در جنوب غرب تهران آغاز مي شود .

* وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي در اطلاعيه اي اعلام كرد به منظور بستر سازي براي مشاركت فعال اساتيد دانشگاهها و دانشجويان در حل مسائل و مشكلات موجود در حوزه مديريت منابع در بيمارستانها از پايان نامه ها و رساله هاي دروه كارشناسي ارشد و دكتري حمايت مي كند .

*به گزارش وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي به منظور طراحي الگوهاي مناسب ارائه خدمات اثر بخشي و تغييرشيوه هاي زندگي مردم و نهادينه كردن تحقيقات باليني در بخش ارائه خدنات درماني 20 پايگاه تحقيقات باليني و جمعيتي در كشور راه اندازي شد.

* وزير آموزش و پرورش در مراسم معارفه معاونين آن وزارت خانه بر افزايش كيفيت آموزش و حمايت از مدارس غير دولتي ، پي گيري امور رفاهيمعلمان ، تمركز زدايي ،تعامل در تدمين طرحها و ترويج مشاركت اثرگزار تاكيد كرد .

* سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد :كارنامه هاي داوطلبان در آزمون استخدامي ادواري سال 81 كه تا كنون موفق به اخذ آن نشده اند به نشاني آنها ارسال خواهد شد .

* طي حكمي از سوي وزبر آموزش وپرورش ،محمود رضا مشايخي به عنوان مشاور وزير منصوب شد .

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