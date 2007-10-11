آمریکا به شهروندان خود برای سفر به ترکیه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش دیلی نیوز، وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور نسبت به بروز خشونت هایی علیه آنها در صورت سفر به ترکیه هشدار داده است.

همچنین سفارت آمریکا در آنکارا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تصویب این قطعنامه می تواند خشونت ها را علیه شهروندان آن کشور افزایش دهد.

روز گذشته کمیته روابط خارجی آمریکا با تصویب قطعنامه ای غیر الزام آور کشتار ارامنه از سوی دولت عثمانی در سال 1915 را به عنوان نسل کشی شناسایی کرد.

در پی این موضوع دولت ترکیه اعتراضی همه جانبه علیه این قطعنامه صورت داده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده است.

ارامنه بر این باورند که در دوران جنگ جهانی اول به طور سیستماتیک بیش از 5/1 میلیون نفر از هم کیشان آنها توسط عثمانی ها به قتل رسیده اند.

دولت ترکیه چنین کشتاری را رد کرده و می گوید در کشمکش های داخلی و شورش ارامنه علیه امپراتوری عثمانی نه تنها ارامنه ، بلکه ترکها هم تلفات داشته ‌اند که از هر دو گروه فقط ۳۰۰ هزار نفر کشته شده‌ اند.

همچنین اگرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه ، در سال‌ 1915، سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارایه‌ ارقامی‌ چون‌ 5/1 میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌؛ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌دانند به‌ همین‌ منوال‌، جمهوری‌ ترکیه‌ به‌ عنوان‌ وارث‌ امپراتوری‌ عثمانی‌، این‌ موضوع‌ را رد می ‌کند که‌ امپراتوری‌ یاد شده‌ به‌ ط‌ور ارادی‌ و از روی‌ تصمیم‌ قبلی‌ فرمان‌ قتل‌ عام‌ ارامنه‌ را صادر کرده‌ باشد.