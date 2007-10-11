شرط اعراب برای شرکت در کنفرانس آتی صلح دریافت تضمین از اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در شهر قاهره گفت : کشورهای عربی به عنوان شرط مشارکت در کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه نیازمند وجود ضمانت ها و جدول زمانی برای مذاکرات درباره راه حل نهایی مناقشه خود با اسرائیل خواهند بود.

وی افزود: کشورهای عربی با آغاز گفتگو با اسرائیل بدون جدول زمانی مخالف هستند و گرچه این اشتباه را در دهه 90 قرن گذشته مرتکب شدند اما هرگز آن را تکرار نخواهند کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب گفت: شرط اعراب برای حضور در کنفرانس بین المللی دریافت ضمانت های معین از اسرائیل از جمله توقف ساخت شهرک ها است.

موسی اذعان کرد: اسرائیلی ها دستاورد کسب می کنند و هیچ امتیازی نمی دهند. وی همچنین تردید اعراب در نشستن برسر میز مذاکرات با رژیم اسرائیل را به خاطر عدم امتیاز دهی این رژیم تا این لحظه دانست.