پاداش ویژه برای شکست استقلال / جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با علی آبادی / اعزام 14 هوادار به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ظهر امروز در دفتر دکتر سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسیولیس برگزار شد و اعضای هیئت مدیره در خصوص بازی هفته آینده تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال و دیگر مسائل جاری باشگاه مواردی را مصوب کردند.

حبیب کاشانی در خصوص مصوبات آخرین جلسه هیئت مدیره که دوساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید گفت: اعضای هیئت مدیره در این جلسه مصوب کردند در صورت پیروزی تیم پرسپولیس در بازی مقابل استقلال پاداش ویژه ای به بازیکنان پرداخت شود.

همچنین علی سعیدلو تأمین هزینه سفر چهارده نفر از هواداران نمونه این بازی به عتبات عالیات را تقبل کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص پیگیری بحث کمک مالی سازمان تربیت بدنی به باشگاه پرسپولیس در این جلسه تأکید کرد آقای سعیدلو قول دادند ظرف دوروز آینده جلسه مشترکی میان هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و آقای علی آبادی ترتیب دهند تا امکان پرداخت این کمک قبل از بازی دربی مهیا شود.

علاوه براین مقرّر شد جلسه مشترکی نیز میان هیئت مدیره باشگاه های پرسپولیس و استقلال برگزار شود و درباره نحوه تعامل طرفین بحث و تبادل نظر شود.