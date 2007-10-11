سفر پوتین به تهران نشانه رضایت مسکو از روند مسئله هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولادیمیر ارلف" امروز پنجشنبه طی میزگردی در خبرگزاری نووستی با اشاره به اینکه ایران شریک استراتژیک روسیه است، گفت که سفر پوتین به تهران نشان دهنده این است که روسیه هیچ اعتراضی نسبت به ایران ندارد.

گفتنی است که سرانجام پس از سه دهه و نیم که از سفر رئیس جمهور شوروی به ایران می گذرد، پوتین به عنوان دیگر مقام بلند پایه روسی در 24 مهر 1386 از تهران بازدید می کند و کارشناسان بر این باورند که این وقفه 35 ساله، هر علتی که داشته باشد، خود بر اهمیت این سفر افزوده و آن را از یک بازدید سیاسی معمولی فراتر برده است.

ارلف با اشاره به این که در رابطه با برنامه هسته ای ایران تنها شک و تردید - نه یقین- وجود دارد، گفت که با استناد به شک و تردید نمی توان درباره کشوری قضاوت کرده و آن را متهم به ساخت سلاح هسته ای نمود.

وی اظهار داشت که ساخت نیروگاه اتمی بوشهر نیز در مراحل پایانی خود می باشد و برای راه اندازی در سال 2008 آماده خواهد بود.

روز گذشته پوتین پس از دیدار خود با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کارشناسان سفر او را در راستای راضی کردن روسیه برای اتخاذ مواضعی سخت علیه ایران ارزیابی می کردند، اعلام کرد که هیچ نشانه ای دال بر اینکه تهران به دنبال تسلیحات هسته ای است وجود ندارد.

به گزارش مهر، سفر پوتین و اظهارات اخیر وی در خصوص برنامه های هسته ای ایران سبب گردیده است تا رسانه های روسیه نیز در این خصوص و در راستای منافع ملی این کشور راهبردی تاره اتخاذ نمایند.

روزنامه "ورمیانووستی" امروز در گزارشی با عنوان "چه چیزی مانع همکاریهای ایران و روسیه می‌شود" نوشت: در مورد برنامه‌های هسته ‌ای ایران شک و شبهه‌هایی وجود دارد که این کشور می ‌تواند آنها را برطرف کند.

این روزنامه با اشاره به فشار غرب بر تهران و مخالفت مسکو با اقدام نظامی علیه ایران، افزود: در شرایط کنونی که ایران تحت فشار روانی شدید و تهدید به حمله نظامی قرار گرفته، برای این کشور فرصت خوبی پیش آمده تا با کمک روسیه به سازش تاریخی دست بیابد که این امر به ایران امکان دفاع از حقوق خود برای استفاده صلح ‌آمیز از انرژی اتمی و رفع شبهه از برنامه‌های هسته ‌ای خود را خواهد داد.