گیتس درصدد تخریب چهره جنگ طلبانه چنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکا در گزارش های خود می نویسند : " رابرت گیتس با تشویق فرماندهان نیروهای آمریکایی به انتقادهای علنی از سیاست های جنگ طللبانه دولت این کشور، در صدد تضعیف دیدگاههای جنگ طلبانه ای است که چنی آن را رهبری می کند.

به نوشته این رسانه ها، در چند مدت گذشته برخی از فرماندهان آمریکایی علناً از عدم توانایی ارتش برای آغاز جبهه های جدید جنگ سخن گفته اند و این افراد بر آن هستند تا با صدای گیتس برای کم رنگ کردن نقش جنگ طلبان در واشنگتن همراهی کنند.

بنابرگزارش ها، پیتر پیس رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا و ژنرال "ویلیام فالون" فرمانده فعلی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از جمله افرادی بوده و هستند که دراین مسیر با رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور همراه هستند.