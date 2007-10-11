  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

رسانه های آمریکا :

گیتس درصدد تخریب چهره جنگ طلبانه چنی است

گیتس درصدد تخریب چهره جنگ طلبانه چنی است

رسانه های آمریکا بر این باورند که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در صدد تخریب چهره جنگ طلبانه دیک چنی معاون رئیس جمهوری این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکا در گزارش های خود می نویسند : " رابرت گیتس با تشویق فرماندهان نیروهای آمریکایی به انتقادهای علنی از سیاست های جنگ طللبانه دولت این کشور، در صدد تضعیف دیدگاههای جنگ طلبانه ای است که چنی آن را رهبری می کند.

به نوشته این رسانه ها، در چند مدت گذشته برخی از فرماندهان آمریکایی علناً از عدم توانایی ارتش برای آغاز جبهه های جدید جنگ سخن گفته اند و این افراد بر آن هستند تا با صدای گیتس برای کم رنگ کردن نقش جنگ طلبان در واشنگتن همراهی کنند.

بنابرگزارش ها، پیتر پیس رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا و ژنرال "ویلیام فالون" فرمانده فعلی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از جمله افرادی بوده و هستند که دراین مسیر با رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور همراه هستند.

کد مطلب 567116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها