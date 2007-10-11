هاشیمان برابر بورگدورف گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری هاشمیان، تیم فوتبال هانوفر عصر روز سه شنبه و در دیداری تدارکاتی مقابل تیم تی. اس. وی بورگدورف با نتیجه 5 بر صفر به برتری دست یافت که وحید هاشمیان موفق شد در دقیقه 8 اولین گل این دیدار و تیم هانوفر را به ثمر برساند.

در این بازی که در حضور 2000 تماشاگر برگزار شد، کربس در دقایق 45 و 86، لاوث در دقیقه 49 و بروگینگ در دقیقه 56 برای هانوفر گل زدند.

وحید هاشمیان مهاجم ایرانی تیم فوتبال هانوفر تنها در نیمه اول این دیدار در ترکیب این تیم قرار داشت و در نیمه دوم جای خود را به زیزو داد.