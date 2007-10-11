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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۳۱

هاشیمان برابر بورگدورف گلزنی کرد

هاشیمان برابر بورگدورف گلزنی کرد

وحید هاشمیان در دیدار تدارکاتی تیم فوتبال هانوفر برابر تیم بورگدورف، موفق شد اولین گل تیمش را به ثمر برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری هاشمیان، تیم فوتبال هانوفر عصر روز سه شنبه و در دیداری تدارکاتی مقابل تیم تی. اس. وی بورگدورف با نتیجه 5 بر صفر به برتری دست یافت که وحید هاشمیان موفق شد در دقیقه 8 اولین گل این دیدار و تیم هانوفر را به ثمر برساند.

در این بازی که در حضور 2000 تماشاگر برگزار شد، کربس در دقایق 45 و 86، لاوث در دقیقه 49 و بروگینگ در دقیقه 56 برای هانوفر گل زدند. 

وحید هاشمیان مهاجم ایرانی تیم فوتبال هانوفر تنها در نیمه اول این دیدار در ترکیب این تیم قرار داشت و در نیمه دوم جای خود را به زیزو داد.

کد مطلب 567117

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