یمن از احتمال لغو توافقنامه ساخت نیروگاه هسته ای با یک شرکت آمریکایی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دولت یمن امروز به طور تلویحی از امکان لغو توافقنامه خود با یک شرکت آمریکایی مامور ساخت پنج نیروگاه هسته ای تولید برق در یمن به خاطر برخی تردیدها درباره توانایی وقدرت این شرکت در اجرا و پشتیبانی مالی پروژه خبر داد.

این پنج نیروگاه هسته ای برق یمن قرار است با هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد دلار ساخته شد و یک منبع مسئول در وزارت برق و انرژی یمن گفت: اگر عدم جدیت شرکت "پاورد کوربوریشن" آمریکا معلوم شود توافقنامه لغو خواهد شد و یمن به دنبال شرکت های دیگری برای احداث نیروگاهها خواهد بود.