کارشناسان آمریکایی خلع سلاح وارد پیونگ یانگ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ، گروه اعزامی آمریکایی به ریاست کیم سونگ مدیر دفتر امور کره ای وزارت امور خارجه آمریکا به منظور فراهم کردن مقدمات برچیده شدن سرویس هسته ای یونگ بیون به کره شمالی سفر کرده است.

وزارت خارجه خاطرنشان کرد: کارشناسان آمریکایی برای مدت یک هفته در کره خواهند ماند تا گروه دیگری جایگزین آنان شود.

اساس این گزارش، در آخرین دور از مذاکرات شش جانبه که هفته گذشته در چین برگزار شد، کره شمالی با تعطیلی کامل راکتور یانگ بیون تا 31 دسامبر (10 دی) موافقت کرد.

یادآور می شود، طبق توافقنامه ای که چهارشنبه هفته گذشته درچارچوب مذاکرات شش جانبه با شرکت دو کره، چین، ژاپن، روسیه و آمریکا در پکن برگزار شد، پیونگ یانگ پذیرفت؛ راکتور پنج مگاواتی تولید کننده پلوتونیوم و دو راکتور دیگر در تاسیسات یونگ بیون را غیرفعال و تمام برنامه هسته ای خود را نیز تا 31 دسامبر اظهار کند.

در مقابل پنج کشور دیگر پذیرفتند 900 هزار تن نفت سنگین یا معادل آن را به کره شمالی بدهند.علاوه براین، آمریکا پذیرفت کره شمالی را از فهرست حامیان تروریسم خارج و روابط دیپلماتیک را با این کشور برقرار کند.