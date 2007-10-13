محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اختصاص اعتباری در سال جاری ، 20 هزار کودک از یارانه مهد کودک برخوردار می شوند.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری 9 میلیارد تومان نیز از سوی دولت به منظور ارائه یک وعده غذای گرم به کودکان در روستا مهدها، آموزش عادات غذایی مناسب، بهبود تغذیه کودکان و همچنین والدین آنان اختصاص داده شده است .

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: اعتبار بهبود تغذیه در سال گذشته 560 میلیراد تومان بود که این مبلغ در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

جوادی گفت: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال جاری با اعطای وام بلاعوض به مبلغ 5 میلیون تومان، 119 مهد کودک در مناطق محروم، آسیب‌خیز و حاشیه شهرها ایجاد خواهد شد.