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۲۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

20 هزار کودک در مناطق محروم از یارانه مهد کودک برخوردار می‌شوند

20 هزار کودک در مناطق محروم از یارانه مهد کودک برخوردار می‌شوند

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی گفت: در سال جاری 20 هزار کودک عمدتا در مناطق محروم از یارانه مهد کودک برخودار می‌شوند.

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اختصاص اعتباری در سال جاری ، 20 هزار کودک از یارانه مهد کودک برخوردار می شوند.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری 9 میلیارد تومان نیز از سوی دولت به منظور ارائه یک وعده غذای گرم به کودکان در روستا مهدها، آموزش عادات غذایی مناسب، بهبود تغذیه کودکان و همچنین والدین آنان اختصاص داده شده است .

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: اعتبار بهبود تغذیه در سال گذشته 560 میلیراد تومان بود که این مبلغ در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

جوادی گفت: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال جاری با اعطای وام بلاعوض به مبلغ 5 میلیون تومان، 119 مهد کودک در مناطق محروم، آسیب‌خیز و حاشیه شهرها ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 567131

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