مذاکره ایران و آژانس راضی کننده بود / مذاکرات کارشناسی هفته آینده ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز پس از پایان مذاکرات خود با اولی هاینونن، معاون پادمانی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی خبری اظهار داشت: طی روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه سه دور مذاکرات فشرده و تخصصی با مقامات آژانس درباره حل و فصل موضوع P2 و P1 برگزار شد، این گفتگوهای فنی و حقوقی بر اساس برنامه کاری و مودالیتی توافق شده بین ایران و آژانس صورت گرفت.

وعیدی افزود: در این گفتگوهای طولانی طرف ایرانی برای رفع ابهامات و سئوالات باقیمانده در خصوص موضوع P2 و P1 توضیحات تکمیلی را ارائه نمود و قرار شد که این جلسات در سطح کارشناسی ظرف هفته آینده ادامه یابد.

وی تاکید کرد که طرفین از روند مذاکرات صورت گرفته و ادامه آن رضایت داشتند.