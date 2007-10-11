روسیه گفتگوهای آتی موشکی با آمریکا را مشکل خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که گفنگوهای واشنگتن- مسکو در خصوص سامانه دفاع موشکی آمریکا روند مشکلی را طی خواهد کرد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

"سرگئی کیسلیاک" در این باره گفت :"دور سوم گفتگوهای روسیه و آمریکا در سطح متخصصین مشکل، اما جدی خواهد بود".

کیسلیاک همچنین درباره مکان این گفتگوها گفت که این دو مذاکرات در مسکو برگزار خواهد شد.

در خبری دیگر در همین رابطه معاون وزیر خارجه روسیه در مسئله امنیت و خلع سلاح در اولین کمیته شصت و دومین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که چشم انداز استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا می تواند تلاش های بین المللی برای خلع سلاح و همچنین ایجاد ثبات را تضعیف کند.

وی همچنین گفت باید از احیای اقدامات جنگ سرد خود داری کرد.

وی با اشاره ضمنی به پبیشنهاد روسیه برای جایگزینی راداری در جمهوری آذربایجان و استفاده مشترک آمریکا و روسیه از آن در قبال انصراف واشنگتن از طرح خود در اروپا اضافه کرد که با بررسی ایجاد یک سیستم نظارت منطقه ای تجزیه و تحلیل تهدیدات موشکی بالقوه قبل از سال 2020 امکان پذیر خواهد بود.