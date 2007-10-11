ترکمنستان برابر کامبوج به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، در تنها دیدار برگزار شده از دور رفت مرحله نخست رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیم فوتبال ترکمنستان ظهر امروز موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر میزبان خود کامبوج به برتری دست یابد.

در این دیدار، ممدلی کارادانوف در دقیقه 85 گل برتری تیم فوتبال ترکمنستان را به ثمر رساند تا این تیم با اطمینان بیشتری در مسابقه برگشت به میدان برود.

دیدار برگشت دو تیم روز 28 اکتبر(ششم آبانماه) در ترکمنستان برگزار خواهد شد تا در نهایت تیم برنده جواز حضور در مرحله دوم این مسابقات را بدست آورد.

درمرحله نخست رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا، 32 تیم با یکدیگر به رقابت می پردازند و درنهایت 16 تیم جواز حضور در مرحله دوم را بدست می آوردند.