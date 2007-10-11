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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۰

به اتهام ورود غیر قانونی ؛

گارد ساحلی کویت 14 ایرانی را بازداشت کرد

گارد ساحلی کویت 14 ایرانی را بازداشت کرد

خبرگزاری کویت گزارش داد که گارد ساحلی این کشور امروز 14 ایرانی را به اتهام تلاش برای ورود غیر قانونی به کویت بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  خبرگزاری کویت مدعی شد ماموران تشکیلات دریایی وابسته به اداره کل گارد ساحلی کویت 14 ایرانی را که در تلاش برای ورود غیرقانونی از طریق دریا به این کشور بودند بازداشت کرده است.

وزارت کشور کویت در بیانیه ای اعلام کرد : دستگاههای رادار هدفی را که از خارج از آبهای منطقه ای به سمت ساحل جنوبی کویت در حرکت بود شناسایی کرده و یک گشتی دریایی را به محل اعزام کردند و مشخص شد که این هدف یک فروند قایق است و آن را مجبور به توقف کردند.

این بیانیه افزود : بعد از متوقف کردن قایق روشن شد که این قایق حامل 14 تبعه ایران می باشد و این افراد به دستگاههای ذی ربط تحویل داده شدند.

کد مطلب 567145

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