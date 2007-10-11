گارد ساحلی کویت 14 ایرانی را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کویت مدعی شد ماموران تشکیلات دریایی وابسته به اداره کل گارد ساحلی کویت 14 ایرانی را که در تلاش برای ورود غیرقانونی از طریق دریا به این کشور بودند بازداشت کرده است.

وزارت کشور کویت در بیانیه ای اعلام کرد : دستگاههای رادار هدفی را که از خارج از آبهای منطقه ای به سمت ساحل جنوبی کویت در حرکت بود شناسایی کرده و یک گشتی دریایی را به محل اعزام کردند و مشخص شد که این هدف یک فروند قایق است و آن را مجبور به توقف کردند.

این بیانیه افزود : بعد از متوقف کردن قایق روشن شد که این قایق حامل 14 تبعه ایران می باشد و این افراد به دستگاههای ذی ربط تحویل داده شدند.