کشته و زخمی شدن 69 عراقی / کشته شدن 21 فرد مسلح و آزادی 300 فرد بازداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، یک منبع امنیتی شهر کرکوک در شمال عراق گفت که بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مسیر عبور کاروان سرتیپ سالار احمد امین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرکوک در منطقه الشورجه در مرکز این شهر هفت پلیس کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته این منبع، در این انفجار سه تن از همراهان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرکوک و چهار غیرنظامی کشته، 50 نفر زخمی و 15 خودرو در آتش سوختند.

در همین حال، ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری علیه هسته های شبکه القاعده در مرکز عراق، 14 تروریست را کشته و 12 مظنون را بازداشت کردند.

یک منبع مسئول در پلیس کرکوک اعلام کرد که نیروهای پلیس دو فرد مسلح را در جریان بمب گذاری در جنوب این شهر کشته و یک نفر دیگر را بازداشت کردند. نیروهای ارتش عراق نیز یک فرد انتحاری را که قصد داشت خودروی خود را در ناحیه العباسی در جنوب غربی کرکوک منفجر کنند، به قتل رساند.

یک منبع پلیس کرکوک نیز از زخمی شدن سه پلیس بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی آنها در جنوب غربی این شهر خبر داد.

در همین حال، رئیس اتاق عملیات استان نینوی از زخمی شدن چهار پیشمرگ کرد و چهار غیرنظامی در انفجار کامیون بمب گذاری شده در یکی از مقرهای اتحادیه میهنی کردستان عراق در شهر موصل در شمال این کشور خبر داد. وی همچنین گفت که افراد مسلح امروز فرزند مسئول حزب اسلامی عراق در شهر موصل را ترور کردند.

فرمانده پلیس نینوا همچنین گفت که چهار فرد مسلح در درگیری با نیروهای پلیس در جنوب شهر موصل کشته شدند.

در همین حال، یک منبع پزشکی قانونی در شهر بصره در جنوب عراق از کشف اجساد دو فرد ناشناس در دو محله در این شهر خبر داد.

این درحالی است که نیروهای چند ملیتی با هماهنگی شورای عالی قضایی عراق امروز 300 فرد بازداشتی زندان کروبر واقع در فرودگاه بین المللی بغداد را آزاد کردند.