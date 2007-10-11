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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۳۹

یک گروگان آزاد شده طالبان :

پلیس افغانستان مرا به نیروهای طالبان تحویل داد

پلیس افغانستان مرا به نیروهای طالبان تحویل داد

یک افغان که مدت سه ماه در اسارت طالبانی ها بوده است، امروز خبر داد که توسط نیروهای پلیس محافظ به طالبانی ها تحویل داده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک افغان که به همراه یک مهندس آلمانی در مرکز افغانستان مدت سه ماه را در اسارت گذرانده بود، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: ما را ماموران پلیس محافظ مان تحویل طالبانی ها دادند.

محمد نعیم استاندار وارداک در جنوب شرقی کابل خبر داد که تبعه آلمانی ربوده شده در افغانستان به کشورش بازگشت و پنج افغان همراه وی نیز در عوض آزادی پنج طالبانی، آزاد شدند.

این درحالی است که سخنگوی وزارت کشور افغانستان این تبادل زندانیان را رد کرد.

وی گفت: هیچ تبادل زندانی انجام نشده است.

این افغان که از ترس واکنش طالبانی ها از افشای نامش خودداری کرد، در ادامه افزود که وی روز 18 ژوئیه بوسیله یک خودرو به همراه شش نفر از هموطنانش و دو آلمانی از کابل بسوی منطقه جاقاتو حرکت کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از ماموران پلیس محافظ ما که آنان را در استان وارداک اسکورت می کردند، مرتبط با تلفن به مخاطب خود می گفت: ما داریم می رسیم.

این ربوده شده سابق خاطرنشان کرد: پیش از آنکه ما به منطقه مورد نظر برسیم طالبانی ها را دیدیم و به ماموران پلیس هشدار دادیم اما آنان هیچ اقدامی نکردند و هنگامی که من تفنگی به دست گرفتم ، یکی از آنان گفت اینجا حدود یکصد طالبانی است شما چه کار می کنید.

وی افزود: پلیس کشورمان، ما را تحویل طالبان داد. من چطور می توانم به این کشور و پلیس آن اعتماد کنم.

این افغان گفت: در مدت اسارت ما در مناطق کوهستانی بودیم و یکی از دو آلمانی توسط یک پاکستانی موسوم به ملا گروند کشته شد.

کد مطلب 567153

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