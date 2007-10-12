98 درصد اراذل و اوباش مشهور هرمزگان بازداشت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس سردار منصور دشتی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم دستگاه قضایی نیز نیروی انتظامی را در برخورد مناسب با اراذل و اوباش همراهی و با صدور احکام قاطع در خصوص این افراد در حفظ امنیت بیش از پیش جامعه، نیروی انتظامی را یاری کنند.

وی از تشدید برخورد پلیس با مظاهر بد حجابی در بندرعباس خبرداد و اظهار داشت: بر میزان گشت های ارشاد فعال در شهر نیز افزوده شده و پلیس طی مدت شش ماه نسبت به بسیاری از شاخص های نا امنی در سال گذشته پیشرفت قابل توجه ای داشته است.

دشتی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق سوخت به عنوان یکی از اولویت های اساسی ناجا در هرمزگان تحت پیگیری است و مرحله بعدی، مقابله با عوامل محلی قاچاق سوخت است که یگان های اطلاعاتی نیروی انتظامی در حال شناسایی و ارزیابی عملکرد آنان هستند تا در فرصت مناسب با عوامل اصلی آنها برخورد های لازم صورت گیرد.

وی یادآور شد: حضور پررنگ و فعال پلیس در محله هایی در استان هرمزگان که ناامنی در آنها احساس می شود، همچنان ادامه دارد.