بخشنامه حمایت مالی دانشگاه آزاد از نشریات دانشجویی ابلاغ شد

دکتر صالحی مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره نشریات دانشگاهی در دی ماه خبر داد و افزود: حدود دو هزار نشریه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده که بیش از 70 درصد آنها فعال هستند و مابقی آنها به صورت مقطعی فعالیت می کنند.

وی از برگزاری همایش مدیران فرهنگی این دانشگاه در اواخر بهمن ماه در شهر مقدس مشهد و اردوی اساتید نمونه فرهنگی در آذرماه نیز خبر داد و گفت: امسال حدود 200 تا 250 استاد نمونه فرهنگی از واحدهای این دانشگاه انتخاب خواهند شد.

همچنین مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد صندوق حمایت از فعالیت های فرهنگی واحدهای این دانشگاه در بحث نماز خبر داد و گفت : در سال جاری 100 میلیون تومان بودجه برای حمایت از فعالیت های فرهنگی واحدها در بحث نماز اختصاص داده شده که این بودجه جدا از بودجه فرهنگی واحدهای دانشگاه است.