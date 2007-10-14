استعفای دبیر شورای صنفی دانشگاه اراک / تراکم بالای خوابگاه دختران دانشگاه هنر

پریزاد فرامرزی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اراک در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفای خود خبر داد و گفت : استعفا به صورت مکتوب به شورای مرکزی شورای صنفی و معاونت دانشجویی دانشگاه اعلام شده است.

این دانشجو با چهار سال فعالیت صنفی دانشجویی، علت استعفای خود از دبیری شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اراک را عدم تعامل مسئولین دانشگاه با این نهاد دانشجویی و تبعیض میان تشکل‌های دانشجویی دانست و نسبت به زمینه‌هایی که به گفته وی منجر به رکود یا انحلال فعالیت برخی تشکلها شده است، انتقاد کرد.

جمال رسولی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران نیز به مهر گفت : دانشگاه تهران در هفته اول آغاز سال تحصیلی به هیچ دانشجویی وام اجاره بهای خوابگاه اعطا نکرد. از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیگیری شد و این یادآوری صورت گرفت که چرا همان رویه ای که در کلیه دانشگاههای کشور در خصوص امر اجاره بهای خوابگاه اجرا می شود را رعایت نمی کنند.

نماینده صنفی دانشجویان دانشگاه تهران افزود : دانشجویانی که توان پرداخت اجاره بهای خوابگاه را به صورت نقدی نداشتند، تا مدتی از وام اجاره بها نیز محروم بودند و امکان اسکان در خوابگاههای دانشگاه را نداشتند. عده ای از دانشجویان که محل سکونتشان در شهرهای نزدیک تهران بود اوایل سال تحصیلی جدید را در رفت و آمد بین تهران و شهرشان بودند و آن دسته نیز که امکان این رفت و آمد را نداشتند، هفته اول سال تحصیلی را در سالن های ورزشی و فضای چمنکاری شده خوابگاهها گذراندند.

حمید خان پور - عضو شورای صنفی مرکزی دانشگاه هنر تهران در گفتگو با مهر از تغییر کاربری ساختمان سازمان مرکزی این دانشگاه به خوابگاه دانشجویی خبر داد و گفت : سازمان مرکزی دانشگاه در خیابان فاطمی تبدیل به خوابگاه دختران شده است و خوابگاه سابق دختران دانشگاه هنر تهران نیز در سال تحصیلی جدید به عنوان خوابگاه پسران استفاده می‌شود.

احمد رضایی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شاهد نیز از انتشار پیش شماره نشریه این نهاد دانشجویی با عنوان "صور صنفی" در دانشگاه شاهد طی هفته آتی خبر داد و گفت : پیش شماره نشریه به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ارائه می‌شود تا در خصوص صدور مجوز تصمیم‌ گیری کنند.