نیاز دانشگاهها به عضو هیئت علمی برآورد شد / استخدام 4 هزار و 500 عضو هیئت علمی

دکتر رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برآورد نیاز دانشگاه های دولتی و پیام نور به اعضای هیئت علمی انجام و نیاز این دانشگاه ها به عضو هیئت علمی تمام وقت تا پایان برنامه چهارم توسعه مشخص شده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس با توجه به اینکه آموزش عالی طی سال های اخیر گسترش یافته و رشته ها و دوره های جدیدی ایجاد شده اند، نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های دولتی باید یک به 18 و در دانشگاه پیام نور به دلیل نیمه حضوری بودن یک به 250 برسد.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم تعداد عضو هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها را تا پایان برنامه چهارم توسعه 10 هزار نفر برآورد کرد و گفت: با احتساب تعداد اعضای هیئت علمی که بازنشسته می شوند و در نظر گرفتن نرخ رشد آموزش عالی نیاز واقعی دانشگاه ها استخدام 10 هزار عضو هیئت علمی است.

وی در ادامه به مهر گفت : طی توافقات صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از این مجوز استخدام 2 هزار عضو هیئت علمی در سال جاری اخذ شده بود و به تازگی مجوز جذب 3 هزار عضو هیئت علمی جدید نیز توسط ریاست جمهوری صادر شده است. بدین ترتیب در تلاش برای جذب 4 هزار و 500 عضو هیئت علمی تا پایان امسال هستیم.

وی با بیان اینکه از این تعداد تاکنون یک هزار و 250 عضو هیئت علمی استخدام شده اند، گفت: استخدام 3 هزار عضو هیئت علمی جدید نیز در سازمان مدیریت و بر نامه ریزی در حال عملیاتی شدن است.

عامری اظهار داشت: نرخ رشد آموزش عالی در هر سال برای مقاطع تحصیلات تکمیلی 15 درصد و برای مقاطع کارشناسی 3 درصد در نظر گرفته شده است بنابراین در تمام دانشگاهها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه نیاز به جذب عضو هیئت علمی احساس می شود.

وی نرخ رشد جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه های نوپا را 2 برابر دانشگاه های توسعه یافته عنوان کرد و گفت: نسبت جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه های متوسط و نیمه توسعه یافته نیز 5/1 برابر دانشگاه های توسعه یافته است.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم به مهر خاطر نشان کرد: جذب 10 هزار عضو هیئت علمی تا پایان برنامه چهارم توسعه ایده آل آموزش عالی برای دستیابی به یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی دانشگاه های دنیا یعنی رسیدن به استاندارد 1 به 18 استاد به دانشجو است که در صورت عدم تحقق استخدام این تعداد عضو هیئت علمی میانگین شاخص استاد به دانشجو در کشور یک به 20 خواهد بود.