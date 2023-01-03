شهید سلیمانی برای اعتلای اسلام و ایران جهاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر؛ سردار غلامرضا سلیمانی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره افتخار ملت ایران و امت اسلام، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: ازجمله ویژگیهای این شهید بزرگوار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به سپاه پاسداران، داشتن یک تفکر راهبردی بود.
وی افزود: شهید سلیمانی هم در دوران دفاع مقدس، هم پس از آنکه مسؤولیت امنیت جنوب شرق کشور را برعهده داشت و هم زمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده جبهه مقاومت بود، همه توجه و انرژی خود را معطوف اعتلای جهان اسلام میکرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: ملت بزرگ ایران بهعنوان یک ملت شایسته خدمت و مسلمانان به عنوان ملتهای شایسته فداکاری در تفکر سردار شهید قاسم سلیمانی شناخته میشدند و به همین جهت در بین ایرانیان و دیگر ملتهای مسلمان دارای محبوبیت شد.
سلیمانی عنوان کرد: محبوبیتی که شهید سلیمانی در جهان اسلام و همچنین در بین سایر ملتها از آن برخوردار است ناشی از تفکری بود که ذکر شد، لازم به ذکر است این تفکر فقط در اندیشه محصور نماند بلکه وارد میدان عمل شد و در بهترین وجه خود به منصه ظهور رسید و آن هم فداکاری و تقدیم جانش بود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به آن اذعان داشتند شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک شخصیت بسیار بلندمرتبه ولی دست یافتنی است، هر کسی به هر میزانی بخواهد میتواند از این شخصیت الگو بگیرد و وجوه برجسته ایشان را درون خود نهادینه و متجلی کند و نسل جوان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اضافه کرد: برای این منظور باید از شیوههای هنری استفاده کرد و با ساخت فیلمهای سینمایی، مستندهای تلویزیونی، سریالهای متعدد بتوانیم زوایای شخصیت بزرگ شهید گرانقدر و افتخار بزرگ ملت ایران و جهان اسلام را به نسلهای آینده و بهویژه نسل جوان هم منتقل کنیم.
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