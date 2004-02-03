به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه "نخريشتن" بااشاره به اينكه آيت الله خميني سالهاي زيادي را در تبعيد گذراند، نوشت: آيت الله خميني حتي در بحراني ترين شرايط نيز دست ازهدايت مردم ايران براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود براي برقراري يك حكومت اسلامي برنداشت.

اين مجله با ذكر اين مطلب كه انقلاب ايران دنيا را تكان داد، افزود: آيت الله خميني در تمامي مدت مبارزه با ايفاي نقش محوري خود در پيروزي انقلاب ايران فشارهاي زيادي را تحمل كرد كه با درايت و سعه صدر تمامي آنها را پشت سر گذاشت.

" نخريشتن " در ادامه خاطرنشان كرد: قاطعيت آيت الله خميني در تشكيل يك حكومت مستقل تاسف مقامات آمريكايي را بر انگيخت زيرا در تمامي سالهاي حكومت پهلوي آمريكا تمامي منافع خود را در اين كشور جستجو مي كرد و تا حدي نيز به موفقيت دست يافته بود. اين مجله در پايان از امام خميني بعنوان نبض انقلاب ايران و قهرمان ياد كرد.