پوتین تهدید به خروج روسیه از پیمان موشکهای میانبرد هسته ای کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" در دیدار با کاندولیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در اقامتگاه شخصی خود در اطراف مسکو اظهار داشت : برای ما بسیار سخت است که در چارچوب پیمان موشکهای میانبرد هسته ای (INF) باقی بمانیم.

وی که پیشتر از حضور کشورهای دیگر در این پیمان استقبال کرده بود، افزود: به نظر ما، این پیمان آمریکایی - روسی باید یک چارچوب جهانی پیدا کند.

پیمان موشکهای میانبرد هسته ای در هشتم دسامبر سال 1987 میلادی امضا شد و از مه سال 1988 میلادی به اجرا درآمد. این پیمان برای مدت نامحدودی نابودی و ممنوعیت دائمی موشکهای بالستیک آمریکایی و روسی با برد بین 500 تا پنج هزار و 500 متر را پیش بینی می کند.

رئیس جمهوری روسیه امروز با در دیدار با رایس و گیتس، درباره مسائلی همچون سپر موشکی در شرق اروپا و تحولات خاورمیانه از جمله موضوع هسته ای ایران به بحث و تبادل نظر پرداخت.