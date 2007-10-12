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۲۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۶

پوتین تهدید به خروج روسیه از پیمان موشکهای میانبرد هسته ای کرد

پوتین تهدید به خروج روسیه از پیمان موشکهای میانبرد هسته ای کرد

رئیس جمهوری روسیه امروز در دیدار با وزیران امورخارجه و دفاع آمریکا در مسکو تهدید کرد که کشورش از پیمان موشکهای میانبرد هسته ای خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" در دیدار با کاندولیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در اقامتگاه شخصی خود در اطراف مسکو اظهار داشت : برای ما بسیار سخت است که در چارچوب پیمان موشکهای میانبرد هسته ای (INF) باقی بمانیم.

وی که پیشتر از حضور کشورهای دیگر در این پیمان استقبال کرده بود، افزود: به نظر ما، این پیمان آمریکایی - روسی باید یک چارچوب جهانی پیدا کند.

پیمان موشکهای میانبرد هسته ای در هشتم دسامبر سال 1987 میلادی امضا شد و از مه سال 1988 میلادی به اجرا درآمد. این پیمان برای مدت نامحدودی نابودی و ممنوعیت دائمی موشکهای بالستیک آمریکایی و روسی با برد بین 500 تا پنج هزار و 500 متر را پیش بینی می کند.

رئیس جمهوری روسیه امروز با در دیدار با رایس و گیتس، درباره مسائلی همچون سپر موشکی در شرق اروپا و تحولات خاورمیانه از جمله موضوع هسته ای ایران به بحث و تبادل نظر پرداخت.

کد مطلب 567237

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