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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۲۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه:

هئیت های مذهبی فعال در قرآن آموزی تقدیر می شوند

هئیت های مذهبی فعال در قرآن آموزی تقدیر می شوند

ارومیه - رئیس اداره تبلیغات اسلامی گفت: از هیئات مذهبی که در زمینه آموزش قرآن آموزان فعالیت کنند تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن محمدی عصر سه شنبه در نشست شورای هیئت‌های مذهبی ارومیه با هدف بررسی برنامه‌های آتی دینی و مذهبی ارومیه برگزار شد، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تبلیغات اسلامی در روزها و ماه‌های آتی برگزاری اعتکاف که به گونه‌ای گردهمایی مؤمنین است، می‌باشد و لازم است در این مورد نیز هیئت‌های مذهبی همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه تبیین و مقابله با تحریف مهم‌ترین وظیفه هیئت‌های مذهبی است، اظهار داشت: همان گونه که رهبر انقلاب نیز فرمودند؛ هیئت محل تبیین است و در طول تاریخ نیز این شعرا و مادحین بودند که با بیان فضائل و رشادت‌های اهل بیت در قالب شعر و نوحه، اهل بیت را از گزند تحریف‌ها حفظ کردند.

حجت الاسلام محمدی با تشکر از تلاش و فعالیت شورای هیئت‌های مذهبی در جهت ایجاد وحدت و اتحاد، اضافه کرد: باید شورای هیئت‌های مذهبی برای مراسم دینی تقویم تهیه کند و برای هر مناسبت و روز خاصی از ماه‌ها قبل برنامه ریزی داشته باشد و آنچه که در این مدت از فعالین این عرصه دیدیم امیدوار کننده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های تبلیغات اسلامی فعال کردن هیئت‌های بانوان با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای هیئت‌های مذهبی است و لازم است در این زمینه بیش از گذشته فعالیت داشته باشیم.

وی گفت: برای سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی و شهادت سردار سلیمانی تبلیغات اسلامی برنامه‌های متعددی دارد و هیئت‌های مذهبی و روحانیون مستقر و مساجد ارومیه بر اساس عملیات طراحی شده به اجرای برنامه‌های متعدد خواهند پرداخت.

حجت الاسلام محمدی از برگزاری مراسم و جلسات تبیینی در ارومیه به مناسبت هفته بصیرت خبر داد و گفت: شب شعر در مکتب سردار سلیمانی با حضور مادحین و شعرای ارومیه و سخنرانی حجت الاسلام شیخ توحید ابراهیمی از یاران و هم رزمان سردار سلیمانی به همت بسیج مداحان و با همکاری تبلیغات اسلامی در مسجد حاجی خان برگزار شد.

کد مطلب 5672972

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