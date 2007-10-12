میلان به حکم یوفا در خصوص دیدا اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازی تیم های سلتیک – میلان در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا پس از اینکه مک دونالد در آخرین لحظه دیدار گل برتری را مقابل میلان به ثمر رساند، هوادار سلتیک به طرف دیدا حمله ور شد که این موضوع واکنش دروازه بان برزیلی میلان را در برداشت و او به تعقیب هوادار پرداخت اما پس از چند قدم به طرز نمایشی به زمین افتاد.

یوفا به دلیل اینکه دیدا قصد فریب مسئولان برگزارکننده این دیدار را داشته اقدام به محرمیت او کرده است. این جرایم به زعم باشگاه میلان ناعادلانه است و وکیل این باشگاه طی اظهار نظری گفته در این جریمه ها، نسبت ها رعایت نشده است.

این در حالی است که باشگاه سلتیک هم به دلیل ضعف در برقراری امنیت ورزشگاه 25 هزار پوند جریمه شده است. سلتیک باید 12 هزار 500 پوند جریمه بپردازد و در صورتی که تا دوسال آینده تخلفی از این دست از این تیم سربزند، نصف دیگر جریمه از این تیم اخذ خواهد شد و درغیر این صورت باقیمانده جریمه مشمول بخشش خواهد شد.