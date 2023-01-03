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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۳۸

با حضور با شکوه مردم؛

مراسم سنتی چمر در نقطه صفر مرزی مهران برگزار شد

مراسم سنتی چمر در نقطه صفر مرزی مهران برگزار شد

ایلام-مراسم سنتی چمر با حضور با شکوه مردم و عشایر منطقه در نقطه صفر مرزی مهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردمی مهرانی‌ها در یادمان شهدای قلاویزان با حضور با شکوه مردم و عشایر منطقه در محل رزم رزمندگان با برگزاری آیین سنتی چمر برگزار شد.

در این مراسم جوانان و نوجوانان از رشادت‌های سردار دل‌ها گفتند و در جایگاهی که محلرزم شهیدان و عملیات‌های حاج قاسم سلیمانی است از مردان قبیله غیرت حرف زدند.

سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیر المومنین (ع) استان ایلام در این آیین سنتی گفت: اگر از رشادت، دلیر مردی و فداکاری در هر کجای دنیا حرف بزنیم بی درنگ اسم حاج قاسم سلیمانی در ذهن‌ها تداعی می‌شود.

در پایان این مراسم به رسم دیرینه گذشتگانمان و با مویه زنان ایل، عشایر منطقه باچوب بازی و به حرکت درآوردن اسب کتل مراسم سنتی چمن را در سومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها اجرا کردند.

کد مطلب 5672983

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